Amazon: nuovo chatbot IA fornirà info su prodotti e risposte divertenti

Amazon sta testando sulle proprie app mobile, sia iOS che Android, una nuova funzionalità relativa all’Intelligenza Artificiale. Questa sarà in grado di rispondere alle domande dei clienti che cercano informazioni sui prodotti.

Al chatbot IA, di fatto, sarà possibile chiedere quanto dureranno le batterie di un dispositivo, qual è la disponibilità di un prodotto e altre informazioni specifiche sullo stesso. Il tutto, a quanto pare, anche con una certa dose di ironia. Sebbene la funzione sia studiata con focus su domande pratiche, questa andrà anche a divertire l’utente.

Il tutto dovrebbe essere accessibile attraverso la sezione delle domande su una pagina prodotto. Con un semplice tocco sul display, sarà possibile attivare la funzione e interrogare l’IA di Amazon sulla merce specifica.

L’utente può dunque interagire sia per sviscerare le caratteristiche tecniche di un oggetto che intende acquistare, sia facendo domande “creative” come chiedere battute riguardanti scarponi da neve o altre stranezze simili.

Il chatbot IA di Amazon ha un utilizzo pratico, ma senza rinunciare all’ironia

L’IA di Amazon, però, avrà dei limiti invalicabili. Per esempio, un test portato avanti dal sito TheVerge, ha dimostrato come il chatbot non intende flirtare con l’utente.

Dopo alcuni botta e risposta in tal senso, infatti, l’IA chiuderà il discorso con una frase del tipo “Mi scuso ma non ho sentimenti personali“. In ogni caso, sotto il punto di vista dell’umorismo, quanto proposto dal colosso creato da Jeff Bezos ha fatto una buona impressione sugli addetti ai lavori.

Negli ultimi mesi Amazon ha implementato diverse funzionalità relative all’IA nel suo reparto di vendita al dettaglio. I modelli LLM, infatti, sono ormai adottati come standard quando la piattaforma regina degli e-commerce intende generare riepiloghi delle recensioni, rivelare review false o consigliare ai clienti le taglie disponibili per un vestito.

A novembre, AWS ha lanciato il suo Titan Image Generator, che consente alle aziende di utilizzare istruzioni per generare immagini.