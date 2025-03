Amazon offre 30 giorni gratis di Amazon Music Unlimited

Sul sito ufficiale di Amazon è disponibile una nuova promozione che permette di provare gratis per 30 giorni Amazon Music Unlimited. Durante il periodo di prova gratuito gli utenti avranno accesso all’intero catalogo di canzoni (oltre cento milioni di brani), insieme a tutte le principali funzionalità del servizio, come ad esempio skip illimitati, riproduzione offline e ascolto in alta definizione.

Music Unlimited, per chi non lo sapesse, è il servizio streaming musicale di Amazon. Per le sue caratteristiche speciali e l’offerta del catalogo, che tra le altre cose contiene anche i podcast più popolari, è uno dei punti di riferimento assoluti nel panorama della musica e per tutti gli appassionati. Tornando all’offerta, occorre specificare che la prova gratuita è disponibile soltanto per i nuovi iscritti.

Le caratteristiche chiave di Amazon Music Unlimited

Con il servizio di streaming Music Unlimited di Amazon si ha accesso illimitato e senza pubblicità a cento milioni di canzoni e ai migliori podcast oggi in circolazione. Gli utenti possono inoltre ascoltare i brani offline ed effettuare skip illimitati, sempre senza mai un annuncio pubblicitario o un’attesa analoga.

L’altro punto di forza del servizio è l’esperienza di ascolto in alta definizione (lossless), con un bitrate doppio rispetto alla definizione standard degli altri servizi streaming musicali disponibili sul mercato. Amazon poi si spinge perfino oltre, arrivando all’Ultra HD: nel dettaglio, ciò significa fino a 24 bit e 192 kHz, vale a dire un bitrate oltre dieci volte superiore, con la possibilità per chi ascolta di catturare le sfumature delle registrazioni in studio.

Per iniziare la prova gratuita di Amazon Music Unlimited della durata di 30 giorni è sufficiente visitare la pagina dedicata di Amazon. Una volta che ci si collega alla pagina in questione, basta cliccare sul pulsante giallo Iscriviti, è gratis per 30 giorni. Al termine della prova il servizio si rinnova a 10,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire prima.