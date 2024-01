AMAZON OUTLET: robot aspirapolvere Lefant scontato del 60%!

Abbiamo scovato una di quelle promo che ti risolvono la vita, difatti non solo risparmi un sacco di soldi ma hai anche chi si occuperà delle pulizie al posto tuo. Oggi puoi acquistare su Amazon il fantastico robot aspirapolvere Lefant e, grazie allo sconto del 60%, pagarlo meno di 100 euro!

Oggi risparmi 150 euro e lo paghi solamente 99,99 euro!

Non solo lo paghi pochissimo ma puoi ulteriormente alleggerire la spesa usufruendo del servizio Cofidis che ti permette di pagare in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Robot aspirapolvere Lefant: il tuo miglior alleato nelle pulizie di casa!

Il robot Lefant ti garantisce una pulizia efficace e personalizzata grazie alle sei modalità di pulizia: automatica, organizzata, punto fisso, bordo, programma e controllo della direzione. Ottimizzato per i tappeti, è in grado di identificare in modo intelligente i tappeti e aumentare così la massima potenza di aspirazione per prestazioni di pulizia ottimali.

Sensore a infrarossi anti-collisione 6D integrato, anziché collisione meccanica, rilevamento omnidirezionale a 720 gradi dell’ambiente circostante. Riducendo le dimensioni della fusoliera, il robot aspirapolvere può evitare più facilmente gli ostacoli e ridurre i guasti causati da facile usura, deformazione, accumulo di polvere, ecc. Inoltre è in grado di rilevare le scale per evitare cadute e salire facilmente sui tappeti.

Design estremamente compatto con soli 28 cm di diametro e 7,8 cm di spessore è progettato per spazi ristretti come per esempio sotto letti e divani. Lunga durata della batteria con autonomia fino a 100 minuti e ritorno automatico a una stazione di ricarica al termine del ciclo di pulizia o quando la batteria è scarica. Il robot aspirapolvere Lefant M210P può essere controllato dall’app e dai comandi vocali di Alexa e Google Home. Puoi utilizzare l’app “Lefant” per monitorare il percorso di pulizia, programmare il piano di pulizia, regolare il livello di aspirazione e modificare la modalità di pulizia.

Prendilo ora con lo sconto del 60%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.