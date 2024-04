Amazon Prime Day 2024: confermato il grande evento di luglio!

Con un comunicato ufficiale Amazon ha confermato che anche quest’anno si terrà il Prime Day di luglio. Si tratta di un evento di shopping caratterizzato da sconti, offerte lampo, promozioni esclusive e – più in generali – grandi occasioni per acquistare risparmiando.

Mancano ancora diversi mesi all’iniziativa, ma – come si apprende dal comunicato diffuso dal colosso statunitense – è già iniziata la selezione delle offerte da proporre agli utenti. Come al solito, l’intero catalogo di Amazon verrà travolto dall’ondata di sconti. Con minimi storici, offerte lampo e sconti da capogiro il risparmio sarà assicurato.

Lo scorso anno, riferisce Amazon, l’evento ha riscosso enorme successo. «Durante il Prime Day 2023, i clienti Prime hanno acquistato più di 375 milioni di prodotti in tutto i mondo e risparmiato oltre 2,5 miliardi di dollari grazie a milioni di offerte disponibili, contribuendo a renderlo il più grande evento Prime Day della storia», si legge. «Nel 2023, Amazon ha inoltre raggiunto un altro importante traguardo, garantendo ai clienti Prime le consegne più veloci di sempre nel corso dell’anno».

«Quest’anno sarà il 10° Prime Day di Amazon e non vedo l’ora che i membri Prime di tutto il mondo scoprano alcune delle migliori offerte dell’estate», scrive Doug Herrington, CEO Worldwide Amazon Stores. «Non potrei essere più entusiasta per l’evento di quest’anno. […] Restate sintonizzati per ulteriori dettagli man mano che ci avviciniamo all’evento».

Per quest’anno l’obiettivo dell’azienda di Seattle è garantire la possibilità di risparmiare ancora di più. Ma quali sono i giorni da segnalare sul calendario? Amazon purtroppo non ha fornito dei giorni precisi, l’unica certezza è che l’iniziativa si terrà a luglio.

Giocando sull’organizzazione dello scorso anno (seconda settimana di luglio, martedì 11 e mercoledì 12), nel 2024 le date del Prime Day potrebbero essere martedì 9 e mercoledì 10.

Ma attenzione, quest’anno l’evento dedicato agli utenti Prime potrebbe durare anche più di 48 ore.