Si avvicina un evento molto atteso dagli appassionati di calcio. Soprattutto dagli italiani, dal momento che gli azzurri sono chiamati a difendere il titolo dopo aver trionfato nel 2021 contro l’Inghilterra. Il 14 giugno prenderanno il via i Campionati Europei di Calcio 2024 (UEFA EURO 2024), e per godersi al meglio tutte le partite bisogna utilizzare la strumentazione giusta. E in questo Amazon può darci una mano, grazie a sconti suoi suoi dispositivi che arrivano fino al 43%. Le offerte sui device della gamma Fire TV saranno attive fino al 3 giugno, quindi sì, c’è tempo, ma nemmeno troppo.

Goditi gli Europei di Calcio UEFA EURO 2024 con i dispositivi Fire TV di Amazon: sconti fino al 43%

Fire TV Stick HD con telecomando vocale Alexa

Streaming in Full HD 1080p

Formati video HDR, HDR 10, HDR 10+, HLG

Dolby Atmos

Telecomando vocale Alexa

8GB di archiviazione

Wi-Fi 5

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa

Streaming in Full HD 1080p

Formati video HDR, HDR 10, HDR 10+, HLG

Dolby

Telecomando vocale Alexa (Lite)

8GB di archiviazione

Wi-Fi 5

Fire TV Stick 4K

Streaming in 4K Ultra HD

Formati video Dolby Vision, HDR, HDR 10, HDR 10+, HLG

Dolby Atmos

Telecomando vocale Alexa

8GB di archiviazione

2GB di RAM

Wi-Fi 6

Modalità Live View, finestre PiP

Fire TV Stick 4K Max

Streaming in 4K Ultra HD

Dolby Vision, HDR, HDR 10, HDR 10+, HLG

Dolby Atmos

Telecomando vocale Alexa (Enhanced Edition)

16GB di archiviazione

2GB di RAM

Wi-Fi 6E

Modalità Live View, finestre PiP

Modalità ambiente di Fire TV

Fire TV Cube

Streaming in 4K Ultra HD

Dolby Vision, HDR, HDR 10, HDR 10+, HLG

Dolby Atmos

Telecomando vocale Alexa (Enhanced Edition)

16GB di archiviazione

2GB di RAM

Wi-Fi 6E e porta Ethernet

Modalità Live View, finestra PiP

Controllo vocale con Alexa

Possibilità di collegare decoder, console di gioco, webcam e altri dispositivi

UEFA Euro 2024: dove vedere le partite

La RAI, essendo official broadcaster, trasmetterà le migliori 31 partite del campionato europeo. Queste saranno visibili su Rai 1, Rai 2, Rai Sport HD e in streaming su RaiPlay. L’Italia debutterà il 15 giugno ore 21:00, su Rai 1.

Le partite però sono 51, e questo significa che la TV di stato non consentirà la visione di tutti i match. Questo perché ad aggiudicarsi i diritti TV per la trasmissione del torneo che si terrà in Germania è stata Sky. Di conseguenza, tutte le partite saranno visibili su Sky Calcio (anche via Sky Go) e anche in streaming su NOW (che, si ricorda, richiede un abbonamento diverso da quello di Sky).