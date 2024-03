Acquistare prodotti di seconda mano può rivelarsi una morsa più che furba per risparmiare e aggiungere al proprio arsenale tech dei dispositivi ancora perfettamente funzionanti e in grado di regalare grandi soddisfazioni. Nella sezione Amazon Seconda Mano, ad esempio, trovi uno sconfinato numero di prodotti resi ma praticamente nuovi. E ad un prezzo ridotto, ovviamente.

A tal proposito, oggi il gigante di Seattle ripropone un’iniziativa (qui la pagina principale) che gli utenti guardano sempre con grande interesse. Su tantissimi articoli usati è infatti previsto uno sconto del 20% che viene applicato in automatico al momento del checkout. E sono tante le categorie coinvolte, come Informatica, Casa e Cucina e Fai da te.

Sconto 20% Amazon Seconda Mano: alcuni prodotti da prendere al volo

Solo 911€ (compresa spedizione) per un notebook da gaming con AMD Ryzen 7 6800H, 16GB di RAM, 1TB di SSD e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB dedicati. Insomma, un vero portento.

Gli AirPods di terza generazione (in questo caso con custodia MagSafe) supportano l’Audio Spaziale e si collegano in un istante con iPhone, iPad e Mac.

Tua a meno di 70€ la Logitech MX Keys Mini, la tastiera Bluetooth premium compatibile con Windows, macOS, ChromeOS e Linux.

Design moderno full-screen, display 2K da 10.6 pollici, processore MediaTek Helio G80 e 4GB di RAM. Il tablet Android di Lenovo non sarà un top di gamma, ma per l’intrattenimento, la visione di documenti, lo streaming e la navigazione web è eccellente.

Termini e condizioni

L’iniziativa prende il via oggi, 15 marzo, e durerà fino alle 23:59 del 19 marzo 2024. Lo sconto del 20% viene applicato in automatico al momento del checkout e non è cumulabile con altre promozioni.