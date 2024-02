Amazon SVENDE 4 prese smart per CONTROLLARE a distanza i dispositivi

Come un fulmine a ciel sereno, tornano in sconto improvvisamente le prese intelligenti di TP-Link. È Amazon a consentire a tutti di acquistarle al prezzo minore disponibile, concedendo anche a chi non l’aveva mai fatto, di controllare il consumo dei propri dispositivi in casa così come il loro funzionamento a distanza.

L’offerta a tempo disponibile oggi sul sito e-commerce più famoso al mondo, consente uno sconto del 9%. In questo modo il prezzo scenderà a soli 39,99 € con due anni di garanzia e con la spedizione rapida.

Amazon regala agli utenti le prese smart di TP-Link, sono le migliori

È semplicissimo utilizzare queste prese smart di TP-Link, per la precisione ben 4. Basta collegarle alla corrente e poi ricercarle tramite l’applicazione ufficiale per collegarle al Wi-Fi. Una volta fatto questo, serve solo collegare la spina del prodotto che si vuole utilizzare da remoto o del quale si vuole semplicemente controllare il consumo.

Chi non ha mai avuto dei dispositivi del genere in casa, si renderà conto della grande utilità solo acquistandoli. Cambia totalmente il modo di amministrare i propri prodotti elettronici, soprattutto quando si tratta di ricaricarli o semplicemente di gestirli da remoto. Le prese smart consentono di fare tutto indipendentemente dal posto in cui ci si trova.

Se ad esempio siete dall’altra parte del mondo e volete accendere la vostra telecamera interna, potrete farlo senza alcun problema. Lo stesso vale magari per disattivare una lampada o per interrompere il processo di ricarica del proprio computer. Il vero punto di forza? L’applicazione ufficiale mista al supporto con Alexa.

Oggi il prezzo di queste prese smart è di 39,99 € con due anni di garanzia inclusi e con spedizione veloce. Ricordiamo che in confezione ce ne sono quattro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.