Oggi è il giorno perfetto per tutti quegli utenti che sono alla ricerca di un tablet Android di qualità e con tutto le caratteristiche giuste per ottime performance sia in termini di produttività che di intrattenimento. Il Samsung Galaxy Tab S9 FE con display da 10,9″, 6GB di RAM e processore Exynos 1380 oggi è scontato del 31% e costa quindi meno di 380 euro. E nella confezione è inclusa anche la S Pen, per una versatilità massima.

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE con S Pen oggi non ha rivali: prezzo clamoroso per il tablet Android di ultima generazione

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è un tablet del 2023 con un design premium sotto tutti i punti di vista. Il tablet vanta un display TFT LCD PLS da 10,9 pollici con una risoluzione di 2000 x 1200 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90Hz che rende le animazioni e lo scrolling più fluidi.

Il motore che batte sotto la scocca in alluminio è il processore octa-core Exynos 1380, ben supportato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile tramite microSD. È una configurazione che si traduce in prestazioni fluide e reattive tanto per le attività quotidiane, come la navigazione web, l’utilizzo di app social, lo streaming di contenuti multimediali e il multitasking, quanto per operazioni più intense e gravose, come l’editing e il gaming.

Sul retro del Samsung Galaxy Tab S9 FE trova spazio una fotocamera posteriore da 12 megapixel (quella anteriore è una da 8 megapixel) per video e foto di buona qualità. La batteria da 8.000 mAh garantisce un’autonomia eccellente, che può durare fino a due giorni con un uso moderato. Questo rende il tablet del colosso sudcoreano perfetto per chi è in viaggio o per chi lo utilizza per lunghe sessioni di lavoro o di svago.

In dotazione, infine, ci sono la S Pen (utile per prendere appunti, sottolineare, modificare e firmare documenti, disegnare) e il caricabatterie per la ricarica rapida.