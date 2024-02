Nel corso del 2023 sono stati presentati diversi nuovi tablet e tra questi c’è anche il Samsung Galaxy Tab A9. Si tratta di un dispositivo di fascia media realizzato con materiali premium e destinato a usi come streaming, navigazione web, videochiamate, lettura di ebook, social network e produttività con documenti.

Ebbene, oggi su Amazon è attiva una promozione davvero incredibile. Non solo il tablet Android è scontato e costa solo 139 euro (anziché 189€), ma con il suo acquisto si ottengono in omaggio anche gli auricolari Bluetooth Galaxy Buds FE.

Samsung Galaxy Tab A9 con auricolari Buds FE in regalo: la straordinaria promo su Amazon

Il maggior punto di forza del Galaxy Tab A9 è il perfetto equilibrio tra prestazioni e prezzo. Come anticipato, è un tablet Android di fascia media e si presenta con un display TFT da 8,7 pollici con risoluzione di 1340 x 800 pixel, ovvero WXGA+.

Il retro è completamente in alluminio: elegante, pulito ed essenziale. L’unico elemento che spicca rispetto alla scocca è la fotocamera da 8 megapixel in grado di registrare video a 1080p, ovvero in Full HD, a 30fps. La fotocamera frontale è invece da 2 megapixel.

Il Tab A9 è un dispositivo pensato per le operazioni di base che tutti gli utenti o quasi svolgono ogni giorno: navigazione web, social network, visione di contenuti in streaming, email e – perché no – anche gaming. Nel caso dei videogiochi bisogna però considerare i limiti tecnici del dispositivo, quindi è opportuno portare al minimo le impostazioni (fps, risoluzione, dettagli e così via).

Il sistema operativo è Android 14 – ben gestito dal processore octa-core – e di sicuro in futuro ci saranno aggiornamenti da installare. Samsung garantisce anni di update, sia in termini di sicurezza che di funzionalità.

Come richiedere gratuitamente gli auricolari Galaxy Buds FE

Acquista il Samsung Galaxy Tab A9 su Amazon (entro il 26 febbraio 2024) Aderisci all’operazioni a premio (entro il 27 marzo 2024) su Samsung Members caricando la prova d’acquisto Ricevi i Galaxy Buds FE in omaggio entro 180 giorni dall’email di validazione

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.