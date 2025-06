Il robottino suona sempre due volte

Robot umanoidi autonomi, software di AI agentica avanzata, centri di addestramento dedicati e furgoni elettrici Rivian: questi sono gli elementi principali della nuova rivoluzione che Amazon sta preparando per trasformare il settore della logistica e delle consegne a domicilio, almeno secondo quanto riportato da The Information.

I robot Amazon sono quasi pronti

Il colosso dell’e-commerce è vicino a testare una nuova generazione di robot umanoidi equipaggiati con intelligenza artificiale per consegnare pacchi direttamente a casa dei clienti. Secondo quanto riportato da The Information, Amazon ha quasi ultimato la costruzione di un “parco umanoide” a San Francisco, uno spazio indoor progettato per simulare operazioni di consegna in un ambiente controllato, grande quanto una caffetteria.

In questo innovativo spazio, i robot saranno addestrati a compiere operazioni complesse, come salire e scendere dai furgoni elettrici Rivian e completare il tragitto fino alla porta del cliente. Questo progetto rappresenta un passo avanti nell’ambizione di Amazon di automatizzare l’intera catena della logistica, dall’uscita dei pacchi dai magazzini fino alla consegna finale.

Tra i modelli attualmente in fase di valutazione spicca “Digit” di Agility Robotics, un robot progettato per gestire compiti logistici particolarmente complessi. Parallelamente, l’azienda sta valutando anche l’adozione di un robot umanoide cinese prodotto da Unitree, disponibile a un costo competitivo di circa 16.000 dollari. Questa diversificazione delle opzioni tecnologiche sottolinea l’impegno di Amazon nel ricercare soluzioni avanzate per le sue consegne autonome.

Amazon testa gli “agenti”

Oltre all’hardware, Amazon ha creato un team specializzato nello sviluppo di tecnologie agentiche. Questi “agenti” (che in pratica sono dei software specializzati in alcuni compiti, basati sull’AI) consentiranno ai robot di comprendere e rispondere a istruzioni in linguaggio naturale, trasformandoli da semplici strumenti operativi in assistenti multifunzionali capaci di interagire con l’ambiente e con gli utenti.

Questa iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di automazione di Amazon, che ha già mostrato il suo impegno in questo campo con l’acquisizione, nel 2020, della startup di veicoli autonomi Zoox. Tuttavia, il passaggio dalla fase sperimentale all’implementazione su larga scala richiederà un investimento significativo di tempo e risorse, oltre a una pianificazione attenta per affrontare le sfide tecnologiche e operative.

Cosa ci aspetta

Nonostante i potenziali vantaggi in termini di efficienza e riduzione dei costi, l’introduzione dei robot umanoidi solleva importanti interrogativi sulle implicazioni sociali ed etiche di questa trasformazione. La sostituzione del lavoro umano con sistemi automatizzati potrebbe avere un impatto significativo sulle centinaia di migliaia di persone attualmente impiegate nelle operazioni di consegna di Amazon. Come l’azienda affronterà queste problematiche rimane una questione aperta.

La strategia di Amazon riflette una competizione sempre più accesa nel settore tecnologico per innovare il campo della logistica. In un mercato delle consegne in rapida espansione, l’automazione e l’adozione di tecnologie come i robot umanoidi e i veicoli elettrici Rivian rappresentano un vantaggio competitivo cruciale. Tuttavia, il successo di questa rivoluzione dipenderà non solo dalla capacità di superare le sfide tecniche, ma anche dalla gestione delle implicazioni sociali ed economiche di una trasformazione così radicale.