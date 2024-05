Unitree G1, il robot umanoide lanciato sul mercato: ecco quanto costa

Unitree, azienda cinese che si occupa della realizzazione di robot, ha lanciato sul mercato un nuovo modello che sta catturando l’attenzione di semplici appassionati e addetti ai lavori.

Stiamo parlando di Unitree G1, un robot umanoide alto 1,27 metri e del peso complessivo di circa 35 chili. Per facilitare il trasporto, questo può piegarsi su se stesso, arrivando a dimensioni alquanto contenute (65 x 45 x 30 centimetri). A quanto pare, questo sarà disponibile all’acquisto per un prezzo di 16.000 dollari (circa 14.700 euro).

A rendere Unitree G1 ancora più interessante e l’integrazione di un sensore LiDAR ‘Mid-360’. Questo sfrutta la tecnologia di telerilevamento, attraverso l’emissione di un laser, per valutare la distanza dagli ostacoli. Lo stesso robot, inoltre, presente anche l’integrazione di una fotocamera Intel RealSense Depth Camera D435, capace di facilitare movimento e interazioni dell’automa con il mondo circostante.

Ecco Unitree G1, il robot umanoide con sensori LiDAR e 23 articolazioni

Tra le caratteristiche uniche di questo robot vi sono le ben 23 articolazioni. Ciò si traduce nella capacità di eseguire movimenti di base con una certa eleganza, come rialzarsi dopo una caduta o afferrare oggetti, oltre alla capacità di correre a una velocità massima di 7,2 chilometri orari.

Anche Unitree G1 ha bisogno di alimentazione e, in tal senso si affida a una batteria integrata da 9000 mAh. I produttori hanno poi specificato come questa dovrebbe garantire un’autonomia da una a due ore.

Unitree ha creato due varianti del suo robot. Oltre a quella standard, esiste un modello definito come EDU. Quest’ultima variante offre 43 articolazioni invece di 23 e si avvale di un computer AI NVIDIA Jetson AGX Orin che ne espande le potenzialità. Per quanto concerne il prezzo, questo viene definito come “negoziabile” dai produttori.

Il lancio sul mercato di UnitreeG1 segue, a distanza di pochi mesi, la presentazione di Optimus, il robot umanoide presentato da Tesla più veloce del 30% rispetto ai suoi predecessori.