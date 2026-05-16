AMD FSR 4.1 arriva sulle Radeon RX 7000 e cambia il gaming su PC

AMD ha confermato ufficialmente l’espansione della compatibilità di FSR 4.1 oltre le GPU Radeon RX 9000.

La tecnologia di upscaling basata su machine learning arriverà sulle schede RX 7000 a luglio 2026, mentre le RX 6000 dovranno attendere il 2027. Si tratta di un cambio di rotta significativo rispetto alla strategia iniziale, che considerava FSR 4 un’esclusiva tecnica dell’architettura RDNA 4. Una decisione che interessa direttamente milioni di utenti con GPU della generazione precedente ancora pienamente operative.

Come funziona FSR 4.1 su RDNA 3

Le Radeon RX 7000, basate su architettura RDNA 3, saranno le prime GPU di generazione precedente a ricevere il supporto. Il rollout è previsto per luglio 2026, con compatibilità estesa a oltre 300 titoli già integrati nell’ecosistema FSR.

La fattibilità tecnica si basa sugli acceleratori AI presenti nei chip Navi 3x, capaci di eseguire inferenze INT8 necessarie al modello neurale di FSR 4.1. Le unità AI di RDNA 3 non raggiungono l’efficienza delle implementazioni FP8 di RDNA 4, ma AMD ha sviluppato una variante alleggerita del modello con quantizzazione ottimizzata e inferenza adattiva per compensare il divario hardware.

Le novità di FSR 4.1 includono maggiore stabilità temporale, riduzione dello shimmering sui dettagli, meno artefatti nelle scene in rapido movimento e una ricostruzione più accurata di vegetazione, trasparenze ed effetti particellari. Il target principale rimane la qualità percepita in 1440p e 4K.

Il percorso più lungo per le GPU RDNA 2

Per le Radeon RX 6000, basate su RDNA 2, il supporto arriverà nel 2027 per ragioni tecniche concrete. Le GPU Navi 2x non dispongono di acceleratori AI dedicati, quindi il carico computazionale AI compete direttamente con il rendering tradizionale, sottraendo risorse al rasterizer.

Benchmark preliminari indicano penalizzazioni comprese tra il 10% e il 20% rispetto all’esecuzione nativa su RDNA 4. AMD intende mitigare il problema con modelli neurali meno complessi, scheduling differenziato delle compute queue e ottimizzazioni driver nel pacchetto Adrenalin Software.

Vale la pena ricordare che sviluppatori indipendenti avevano già dimostrato, attraverso tool come OptiScaler, la possibilità tecnica di eseguire FSR 4 su RDNA 2. Queste prove, insieme alla pressione della community, hanno contribuito concretamente a riorientare la strategia AMD.

Cosa cambia per il mercato e gli sviluppatori

Il supporto esteso prolunga il ciclo vitale commerciale di schede come RX 6700 XT, RX 6800 XT, RX 7800 XT e RX 7900 XTX, che continueranno ad accedere alle tecnologie di upscaling AI più recenti senza necessità di upgrade immediato.

Sul fronte sviluppatori, un ecosistema FSR più uniforme semplifica l’integrazione e riduce la necessità di percorsi grafici differenziati tra generazioni Radeon. Un vantaggio rilevante anche per il mercato handheld e notebook, dove numerosi dispositivi RDNA 2 e RDNA 3 potranno beneficiare di un migliore equilibrio tra qualità visiva, frame rate e consumi.

Alcune funzioni avanzate, come Ray Regeneration e le implementazioni più pesanti del frame generation, resteranno però esclusive di RDNA 4, che integra acceleratori di seconda generazione con supporto FP8 e inferenza concorrente non replicabili sulle architetture precedenti.