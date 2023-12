AMD Ryzen 8040: a tutta intelligenza artificiale con l'unità dedicata

Abbiamo detto che Windows 12 punterà sull’intelligenza artificiale, sostenendo il lancio sul mercato di una nuova gamma di sistemi dotati di unità IA integrata. Da oggi, AMD inizia a scoprire le sue carte presentando la serie di APU Ryzen 8040 (nome in codice Hawk Point). Si tratta di processori destinati ai sistemi mobili, basati sull’architettura Zen 4 lato CPU e su RDNA 3 per ciò che riguarda la GPU.

Secondo i tecnici di AMD, le performance durante le elaborazioni legate all’intelligenza artificiale sarebbero, nel caso dei nuovi Ryzen 8040, fino a 1,6 volte superiori rispetto ai precedenti modelli di processori.

Le principali caratteristiche delle nuove APU AMD Ryzen 8040

La serie Ryzen 8040 raccoglie il testimone lasciato sul campo dalla precedente linea di APU Ryzen 7040, annunciata all’inizio del 2023. Per il momento, l’azienda guidata da Lisa Su ha annunciato 9 modelli: tre appartengono alla gamma 8045HS, con TDP compreso tra 35W e 45W; due 8040HS hanno un TDP da 20W a 30W; quattro modelli 8040U fanno scendere il TDP tra 15W e 30W.

La serie HS si configura come una proposta di fascia media capace di fornire una potenza di elaborazione sufficiente per un’ampia varietà di carichi di lavoro; la serie U, al contrario, è progettata per i notebook ultrasottili e a basso consumo.

Come accennato in apertura, la differenza principale rispetto alla serie Ryzen 7040 è che 7 modelli su 9 della serie Ryzen 8040 sono dotati di una Neural Processing Unit (NPU), un’unità di elaborazione specializzata per l’intelligenza artificiale.

L’annuncio anticipa di qualche giorno quello di Intel che, il prossimo 14 dicembre, presenterà i suoi Meteor Lake: i primi processori con una NPU integrata.

L’elenco dei nuovi processori AMD per i sistemi mobili

Di seguito pubblichiamo una tabella riassuntiva che confronta ciascun modello, confrontando il numero di core/thread, la frequenza di boost/base, la cache, il TDP e indica l’eventuale presenza della NPU.

Modello APU Core/thread Boost/base Cache TDP NPU AMD Ryzen 9 8945HS 8 / 16 5,2 GHz/4,0 GHz 24 MB 45 W sì AMD Ryzen 7 8845HS 8 / 16 5,1 GHz/3,8 GHz 24 MB 45 W sì AMD Ryzen 7 8840HS 8 / 16 5,1 GHz/3,3 GHz 24 MB 28 W sì AMD Ryzen 7 8840U 8 / 16 5,1 GHz/3,3 GHz 24 MB 28 W sì AMD Ryzen 5 8645HS 6 / 12 5,0 GHz/4,3 GHz 22 MB 45 W sì AMD Ryzen 5 8640HS 6 / 12 4,9 GHz/3,5 GHz 22 MB 28 W sì AMD Ryzen 5 8640U 6 / 12 4,9 GHz/3,5 GHz 22 MB 28 W sì AMD Ryzen 5 8540U 6 / 12 4,9 GHz/3,2 GHz 22 MB 28 W sì AMD Ryzen 3 8440U 4 / 8 4,7 GHz/3,0 GHz 12 MB 28 W sì

Secondo AMD, inoltre, chi acquisterà un sistema basato su APU Ryzen 8040 potrà beneficiare di un editing video fino al 64% più veloce, rendering 3D fino al 37% più performante e prestazioni di gioco fino al 77% migliori rispetto ai prodotti concorrenti.

I produttori che hanno già scelto di utilizzare i nuovi processori Ryzen 8040

AMD conferma che i prodotti basati sulle APU della serie Ryzen 8040 saranno disponibili a partire dal primo trimestre 2024. Produttori come Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo e Razer, hanno già confermato di aver scelto le APU AMD di nuova generazione.

Acer, da parte sua, ha già annunciato il primo PC notebook gaming basato su Ryzen 8040. Si tratta del sistema Nitro V 16 che, tuttavia, non sarà disponibile prima di marzo 2024, a partire da alcuni mercati selezionati e a un prezzo non inferiore a 1.000-1.200 euro (ancora da confermare).

Nitro V 16 utilizzerà il nuovo e potente Ryzen 7 8845HS: il terzo numero, ovvero “4”, conferma che si tratta di un chip basato sul processo costruttivo più avanzato di casa AMD. I processori AMD saranno abbinati alle schede grafiche NVidia GeForce RTX serie 40, fino a una RTX 4060. Il pannello dello schermo da 16 pollici, 16:10 sarà disponibile nelle opzioni di risoluzione 2560 x 1600 o 1920 x 1200, con un massimo di 165 Hz.

Le altre specifiche del notebook Nitro V 16 includono fino a 32 GB di RAM DDR5-5600 e fino a 2 TB di spazio di archiviazione SSD PCIe Gen 4. Maggiori dettagli arriveranno nel corso della prossima edizione del CES di Las Vegas, a inizio gennaio.