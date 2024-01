AMD svela FPGA e SoC adattivi compatibili DisplayPort 2.1 e risoluzione 8K

Componenti come FPGA UltraScale+ e SoC adattivi Versal di AMD (ereditati da Xilinx) diventano adesso in grado di supportare flussi video in risoluzione 8K, grazie anche all'adozione dello standard DisplayPort 2.1. Come cambierà il mercato delle soluzioni multimediali.