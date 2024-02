Amore e risparmio: regala Mondly a vita con uno sconto del 96%

Stai cercando il regalo perfetto per San Valentino? Sicuramente stai pensando a qualcosa di molto romantico. E se fosse anche pratico? Il nostro consiglio in tal senso è Mondly.

La piattaforma famosa e pluripremiata ha lanciato in occasione della Festa degli Innamorati una promo davvero speciale: sconto del 96% sul piano a vita, che passa da 1.999,99 euro e soli 89,99 euro. È l’occasione unica per dare a te stesso e al tuo partner la possibilità di imparare una o più lingue.

Mondly: rivoluziona il tuo modo di imparare le lingue

Mondly è una piattaforma che insegna le lingue con un metodo innovativo, che nasce dalla combinazione tra esercizi di conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata. Imparerai una lingua in modo divertente, facile e veloce. Quale lingua? Puoi sceglierne una tra le 41 a disposizione.

Il metodo di Mondly ti consente non soltanto di imparare nuove parole, ma anche le frasi di uso più comune, così potrai partecipare a conversazioni reali in pochissimo tempo.

Ad insegnare questo metodo ci sono docenti madrelingua professionisti. Grazie a loro, riuscirai a comunicare con pronunce impeccabili e accenti naturali.

L’app si avvale anche di un chatbot con riconoscimento vocale e corsi in realtà aumentata, che rendendo l’esperienza ancora più interattiva e coinvolgente.

Diversamente da tante altre app simili, Mondly non si limita all’inglese come lingua di partenza, poiché puoi scegliere di imparare con corsi tradotti nella tua lingua madre.

Adesso, grazie alla Special Promo di San Valentino, potrai entra nel mondo di Mondly a un prezzo incredibilmente conveniente. Grazie allo sconto del 96% sul piano a vita, hai tutto il tempo che vuoi per imparare quante più lingue possibili, sia per te che per il tuo partner.

La promozione è valida soltanto per il periodo della festa, quindi ti consigliamo di acquistare il piano a vita nelle prossime ore cliccando sul bottone qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.