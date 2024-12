Android 16 renderà più semplice scattare foto migliori con luca scarsa

In un nuovo post apparso sul blog di Android Developers è stato spiegato come Google stia lavorando su una nuova API per Android 16, chiamata Night Mode Indicator, che aiuterà gli utenti a scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione.

Nello specifico l’API dovrebbe aiutare app come Instagram, Snapchat o altri social simili ad adattarsi con più facilità in ambienti con poca luce. Secondo quanto emerso, quando il dispositivo non si trova in un’area illuminata, la fotocamera delle app sarà in grado di lavorare in modo autonomo, agendo sulle impostazioni dello smartphone al fine di ottenere immagini migliori.

Instagram supporta questa funzionalità su prodotti come Pixel 6, Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6. Una lista che, a quanto pare, è destinata ad aumentare in futuro con il rilascio del nuovo sistema operativo.

Con Android 16 Instagram e altre app potranno fare foto perfetta anche nella semi-oscurità

Usando Instagram su un dispositivo che supporta questa funzione, aprendo l’app è ben visibile un’icona a forma di Luna. Questo è il segnale che lo smartphone in uso è supportato.

Le potenzialità di Night Mode Indicator sono già state mostrate al pubblico, grazie ad alcune immagini diffuse da Google che dimostrano tutte e sue potenzialità.

Come è intuibile, l’API sarà accessibile a tutti gli sviluppatori. Ciò significa che ciò che è possibile fare con Instagram e (per ora) poche altre app, presto potrebbe diventare comune in ambiente Android.

Questa novità è solo l’ultima di una lunga lista rispetto a quelle previste per l’ormai imminente lancio di Android 16. Per esempio, nelle scorse ore si è cominciato a parlare con insistenza di una totale rivisitazione per quanto concerne la gestione delle notifiche del nuovo OS.

Un’altra funzionalità, invece, dovrebbe aiutare gli utenti a proteggere i propri occhi quando utilizzano il dispositivo durante le ore notturne.