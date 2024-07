Android, aumentano i passaggi ad iPhone: per Apple non è totalmente un bene

Secondo i dati raccolti da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), nel giugno 2024 il 17% degli utenti che hanno acquistato un iPhone possedeva in precedenza uno smartphone Android. Si tratta della percentuale più alta degli ultimi cinque anni. Inoltre c’è stato un notevole aumento anche in merito agli utenti Android che sono passati ad iPhone a giugno: rispetto allo stesso mese dello scorso 2023, la percentuale è aumentata del 10%.

Il CIRP ritiene che l’aumento del numero di utenti Android che ha scelto di cambiare non rappresenti un aspetto positivo per Apple. Questo potrebbe infatti essere uno dei motivi dell’indebolimento delle vendite dell’iPhone 15.

Gli utenti Android che passano ad iPhone sono aumentati: e se non fosse totalmente un bene per Apple?

Secondo il CIRP, la percentuale in aumento di utenti Android che passano a un iPhone significa che il numero di utenti Apple che passano all’ultimo modello è diminuito. Secondo le stime infatti gli ex Android avrebbero scelto in più casi modelli più datati appartenenti alla serie iPhone 14, 13 ed SE. Non sono in molti infatti ad aver scelto l’ultima gamma iPhone 15.

Agli utenti Android infatti importa capire come ci si trova ad utilizzare un nuovo sistema operativo peraltro ad un prezzo competitivo. Non finisce qui: alcuni utenti Android hanno ottima familiarità con i modelli di fascia medio-bassa, e dunque alcune delle funzionalità dei vecchi modelli di iPhone potrebbero sembrare per loro nuove. Anche iOS potrebbe sembrare nuovo per molti che passano da un telefono Android a iPhone. Questi sono dunque i motivi per cui l’aumento delle persone che passano dal sistema operativo di Google ad iOS non è totalmente un aspetto positivo.

Proprio da questi dati dunque Apple potrebbe prendere spunto per migliorarsi in alcuni aspetti. Il numero crescente di utenti che abbandona Android per scegliere un iPhone non può che essere un gran punto di partenza per l’azienda di Cupertino che per lunghi anni ha dovuto inseguire.