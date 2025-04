Android Auto 14.2 è disponibile ma una funzione è sparita dal codice

Google ha recentemente rilasciato la versione stabile di Android Auto 14.2, un aggiornamento che, sebbene non introduca nuove funzionalità visibili, punta a migliorare la piattaforma con ottimizzazioni e correzioni di bug. Questo approccio, che mette in primo piano la stabilità del sistema, evidenzia l’impegno di Google nel perfezionare costantemente l’esperienza d’uso.

Allo stesso tempo, però, va segnalato che dal codice del nuovo sistema operativo è sparito ogni riferimento ad una funzione che aveva incuriosito moltissimo gli sviluppatori e i semplici fan del sistema di entertainment di Google.

Android Auto 14.2 è in rollout

Il processo di distribuzione di Android Auto segue il consueto iter di rilascio: inizialmente una fase beta riservata a un numero limitato di utenti, seguita da un rilascio graduale della versione stabile. Questo metodo consente di identificare e risolvere eventuali problemi prima di raggiungere l’intera base di dispositivi compatibili. Tuttavia, il completamento della distribuzione potrebbe richiedere settimane.

Il panorama dell’infotainment automobilistico, nel frattempo, continua a evolversi rapidamente. Accanto ad Android Auto, emergono progetti paralleli come “Samsung Auto” per dispositivi Galaxy e nuove applicazioni dashcam integrate con Android Automotive. Questi sviluppi evidenziano come il settore stia diventando sempre più competitivo e diversificato.

Guardando al futuro, resta da vedere quali saranno le prossime mosse di Google per Android Auto. L’aggiornamento 14.3 potrebbe portare novità più evidenti o proseguire sulla strada delle ottimizzazioni tecniche. Indipendentemente dalla direzione scelta, è chiaro che la stabilità e l’affidabilità rimangono priorità assolute per la piattaforma.

Android Auto 14.2: la funzione sparita

Una delle modifiche più significative di questa versione è l’eliminazione delle stringhe di codice relative alla misteriosa funzione denominata “Glasses”. Durante la fase beta, queste stringhe avevano sollevato curiosità e confusione, specialmente a causa di traduzioni ambigue in hindi. Con l’aggiornamento definitivo, riferimenti come “GLASSES_OPTIONS_TITLE” sono stati completamente rimossi, lasciando aperti interrogativi sul destino di questa potenziale funzionalità.

Questa funzione, presente nella versione beta ma non in quella definitiva di Android Auto 14.2, è molto interessante perché Google ha recentemente mostrato un prototipo di occhiali XR durante un evento a porte chiuse, dimostrando il suo interesse ad entrare direttamente nel campo della realtà estesa (XR).