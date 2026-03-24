Android Auto: gravi problemi di connessione per Pixel dopo Android 16

Negli ultimi giorni, una vera e propria ondata di segnalazioni ha investito la piattaforma Android Auto, lasciando migliaia di utenti alle prese con problemi di disconnessioni improvvise.

Il fenomeno sembra colpire soprattutto i possessori di smartphone Pixel e Samsung, con manifestazioni che spaziano dal mancato riconoscimento del dispositivo fino a ripetuti fallimenti nella procedura di pairing. Le discussioni sui forum ufficiali Google e su Reddit testimoniano una situazione che sta diventando sempre più diffusa e preoccupante, coinvolgendo sia le connessioni via USB che quelle wireless. Tuttavia, è proprio la connessione cablata a rivelarsi la più problematica, con utenti che lamentano continue interruzioni anche dopo molteplici tentativi di risoluzione.

La casistica è piuttosto variegata: c’è chi riesce ad effettuare il primo abbinamento tra telefono e sistema di infotainment, salvo poi vedere la connessione interrompersi dopo pochi secondi, e chi invece non riesce nemmeno a far riconoscere il proprio smartphone dal sistema dell’auto. Le prove con diversi cavi USB e porte alternative si sono rivelate, nella maggior parte dei casi, palliativi di breve durata, senza portare a una soluzione stabile. Il disagio è tale che molti utenti stanno ricorrendo a metodi empirici, nella speranza di aggirare un problema che sembra sfuggire al controllo sia degli utenti che dei produttori.

Android 16 è il principale indiziato?

Sul fronte delle cause, la community si è divisa tra due principali filoni di indagine. Da un lato, molti puntano il dito contro Android 16 e, in particolare, sulla nuova funzione di sicurezza denominata Advanced Protection Mode. Questa feature, pensata per innalzare il livello di protezione dei dispositivi, impedisce qualsiasi interazione tramite USB quando il telefono risulta bloccato o non autorizzato. Alcuni utenti hanno riportato miglioramenti tangibili dopo aver disattivato questa modalità seguendo il percorso Impostazioni – Sicurezza e privacy – Advanced Protection. Tuttavia, tale scelta comporta inevitabilmente una riduzione del profilo di sicurezza del device, una soluzione che molti giudicano poco sostenibile sul lungo periodo.

L’altra ipotesi, non meno accreditata, attribuisce la responsabilità al recente aggiornamento di marzo rilasciato per i dispositivi Pixel che, tra l’altro, ha causato già anche altri problemi agli utenti. Un numero consistente di segnalazioni è infatti coinciso con l’installazione della patch mensile, alimentando il sospetto di una correlazione diretta tra il nuovo software e i problemi di connessione.

Le possibili cause spaziano da un bug nel sistema operativo, a una incompatibilità tra i driver USB e le nuove barriere di sicurezza, fino a una perdita di compatibilità con alcuni sistemi di infotainment delle automobili. In assenza di un riconoscimento ufficiale da parte di Google, gli utenti restano costretti a navigare a vista, affidandosi a soluzioni temporanee e spesso inefficaci.

Le potenziali soluzioni

Nonostante l’assenza di comunicati o roadmap da parte di Google, la comunità online ha saputo organizzarsi, condividendo una serie di rimedi empirici. Tra questi figurano il riavvio simultaneo di telefono e head unit, la sostituzione del cavo USB privilegiando modelli certificati, la migrazione verso la connessione wireless e, nei casi più disperati, il reset ai dati di fabbrica. Quest’ultima soluzione viene però sconsigliata dalla maggior parte degli utenti esperti, poiché comporta la perdita di dati personali e impostazioni, senza offrire alcuna garanzia di successo.

In questo contesto, la disattivazione dell’Advanced Protection Mode su Android 16 si conferma una delle strategie più efficaci, pur con i suoi limiti in termini di sicurezza. È una scelta che implica un compromesso importante: la rinuncia a un livello superiore di protezione in cambio di una maggiore stabilità nella connessione con Android Auto.