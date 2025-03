Pixel: ultimo aggiornamento causa problemi con le impronte digitali

Per i possessori degli smartphone Google Pixel (e non solo) non è raro che gli aggiornamenti ai propri dispositivi comportino degli effetti collaterali poco piacevoli. L’ultima patch di marzo, disponibile dalla scorsa settimana, sembra rientrare in questa casistica.

Diverse persone in possesso di Pixel 9 e Pixel 9 Pro stanno infatti segnalando un problema con il lettore di impronte digitali, con lo stesso che talvolta risulta del tutto disattivato.

Alcuni utenti su Reddit hanno segnalato il problema, con un singolo caso che ha parlato di aver dovuto riavviare il dispositivo sette volte prima che il tutto si risolvesse. Un altro utente ha affermato che è stato risolto solo dopo aver spento completamente il telefono e averlo riacceso.

Per fortuna, sembra che il problema sia estremamente raro, con circa un caso ogni mille possessori degli smartphone di Google.

Lo scanner delle impronte digitali è storicamente un punto debole dei Pixel

Questo fenomeno non è una novità assoluta per i possessori di smartphone, tanto che gli scanner per le impronte digitali possono essere definiti come uno dei principali punti deboli di questi dispositivi.

In passato, la QPR2 Beta 2 di Android 14 aveva già reso il lettore inutilizzabile su alcuni telefoni e anche Pixel 7, nel 2023, ha riscontrato disagi simili. E questi sono solo i casi più recenti.

Con Android 15, Google ha promesso di eliminare i modelli biometrici difettosi, migliorando alcuni meccanismi a livello di sistema operativo, ma qualcosa sembra essere andato storto. In ogni caso, il numero limitato di smartphone colpiti dall’ultimo caso denota come il problema risulti marginale.

Tra gli altri disagi affrontati dagli utenti Pixel negli ultimi tempi possiamo parlare del recente rafforzamento del feedback tattile per Pixel 7 e 8, una novità poco apprezzata dai possessori dei telefoni.

Per Google non è un periodo semplice, visto anche i recenti problemi segnalati dai dispositivi Chromecast.