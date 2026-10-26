Android elimina dal kernel il vecchio Binder in C: miliardi di dispositivi passeranno a Rust

Il kernel Linux si prepara a un cambiamento importante nella gestione delle comunicazioni interne di Android.

Con l’integrazione delle modifiche al sottosistema char/misc, Linus Torvalds ha approvato la rimozione del vecchio driver Binder scritto in linguaggio C, lasciando spazio alla sua implementazione in Rust.

La novità, riportata da Phoronix in un articolo firmato da Michael Larabel, segna un passaggio significativo nell’evoluzione dei componenti fondamentali della piattaforma mobile di Google. Binder permette infatti ai processi Android di comunicare tra loro attraverso un meccanismo di interprocess communication (IPC).

La sostituzione non riguarda quindi una semplice funzionalità accessoria, ma un elemento essenziale dell’architettura software utilizzata dagli smartphone e da altri dispositivi basati sul sistema operativo.

Perché Google ha scelto il Binder scritto in Rust

La versione originale del driver, sviluppata in C, è diventata progressivamente più complessa con l’evoluzione di Android.

La manutenzione del codice era diventata particolarmente onerosa, rendendo più difficile intervenire sull’implementazione esistente. La riscrittura in Rust è stata avviata per offrire una base più gestibile, sfruttando le caratteristiche del linguaggio nella gestione della memoria.

Rust integra infatti meccanismi progettati per prevenire numerosi errori legati all’accesso alla memoria, una categoria di problemi che può compromettere la stabilità e la sicurezza dei componenti eseguiti con privilegi elevati. Queste garanzie non eliminano ogni possibile vulnerabilità, ma permettono di ridurre alcune classi di difetti durante lo sviluppo.

Il nuovo Binder ha raggiunto la parità funzionale con il driver precedente e, secondo i test citati nella copertura tecnica, ha mostrato prestazioni superiori in determinate condizioni. La decisione di eliminare l’implementazione in C indica pertanto che Google considera ormai matura l’alternativa, non più soltanto un progetto sperimentale.

Un cambiamento destinato a un ecosistema enorme

Nel resoconto della richiesta di integrazione, Greg Kroah-Hartman, uno dei principali manutentori del kernel Linux, ha sottolineato che la versione Rust è stabile e verrà utilizzata in futuro su miliardi di dispositivi. La dichiarazione chiarisce la portata della decisione: il nuovo driver diventerà il riferimento per lo sviluppo futuro del sistema di comunicazione tra processi di Android.

La modifica rientra nel lavoro sul kernel Linux 7.4, ma la sua integrazione non significa che tutti gli smartphone riceveranno immediatamente un aggiornamento del sistema operativo. La distribuzione effettiva dipenderà dai cicli di sviluppo di Android, dalle scelte dei produttori e dalle tempistiche di aggiornamento dei singoli dispositivi.

La stessa integrazione di char/misc comprende inoltre aggiornamenti ai driver IIO, utilizzati per gestire sensori e dispositivi di input e output industriali, insieme a correzioni minori per altri componenti.