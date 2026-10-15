Android introduce nuove difese contro le truffe: cosa cambia sul telefono

Le truffe digitali diventano sempre più difficili da riconoscere, perché i criminali sfruttano tecniche di manipolazione psicologica, identità contraffatte e strumenti capaci di rendere credibili comunicazioni fraudolente.

Per affrontare questa evoluzione, Google amplia le difese integrate nei dispositivi Android, intervenendo sui canali utilizzati più frequentemente per sottrarre informazioni personali e finanziarie. Le novità riguardano la messaggistica, le telefonate e la condivisione dello schermo, con l’obiettivo di individuare comportamenti sospetti prima che producano conseguenze.

L’iniziativa punta a ridurre la dipendenza dalla capacità individuale di riconoscere ogni tentativo di raggiro. L’efficacia concreta dipenderà comunque dalla compatibilità dei dispositivi e dalla disponibilità delle singole funzionalità.

Google rafforza le difese contro le truffe su Android

La novità più rilevante riguarda la modalità di protezione avanzata di Google Messaggi, progettata per individuare tentativi di frode nascosti all’interno di conversazioni apparentemente innocue.

La funzione combina i controlli eseguiti sul dispositivo con l’analisi contestuale dei messaggi attraverso i modelli Gemini disponibili nel cloud. L’elaborazione avviene mediante Private AI Compute, un ambiente progettato per proteggere i dati durante l’analisi, limitando l’accesso alle informazioni personali.

L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale consente di valutare meglio il significato complessivo di uno scambio, anziché basarsi esclusivamente su parole sospette o schemi già conosciuti. La protezione avanzata è facoltativa e viene distribuita progressivamente. La sua attivazione permette inoltre di verificare i collegamenti sconosciuti attraverso Gemini Nano, che utilizza segnali aggiornati provenienti dal web per individuare destinazioni potenzialmente pericolose. Gli avvisi dedicati ai link provenienti da mittenti non salvati in rubrica aiutano a valutare con maggiore attenzione le richieste ricevute.

Google intende inoltre estendere agli smartphone di altri produttori gli avvisi sulle truffe presenti nelle notifiche delle applicazioni di messaggistica. La funzione, inizialmente introdotta sui dispositivi Pixel, dovrebbe raggiungere un pubblico più ampio attraverso collaborazioni con diversi marchi Android. La distribuzione, come spiegato nel blog ufficiale di Android, varierà in base al produttore e al modello, perciò la presenza delle nuove difese non sarà uniforme su tutti i telefoni.

Chiamate sospette e condivisione dello schermo sotto controllo

Le misure annunciate intervengono anche sulle tecniche utilizzate per ottenere credenziali bancarie o assumere il controllo degli account.

Durante la condivisione dello schermo, Android estende a Chrome e Android WebView la protezione che nasconde automaticamente determinati campi sensibili. Le schermate di accesso e pagamento possono così risultare oscurate durante una sessione condivisa, riducendo il rischio che altre persone visualizzino informazioni riservate.

Un’altra misura riguarda il trasferimento delle chiamate. Il sistema impedisce alle applicazioni di attivare silenziosamente l’inoltro in background e avvisa l’utente quando un tentativo di configurazione manuale potrebbe reindirizzare le telefonate. Questo accorgimento ostacola le frodi nelle quali i criminali cercano di intercettare i codici temporanei utilizzati per verificare l’identità.

Google sta inoltre collaborando con istituti finanziari per verificare in tempo reale l’autenticità delle chiamate bancarie. Quando il sistema rileva una chiamata che non supera i controlli previsti, può interromperla e avvisare il destinatario. L’iniziativa è già operativa con partner selezionati e punta a contrastare la falsificazione dell’identità del chiamante.