Android su PC: può davvero mettere in crisi Windows?

Durante il recente Qualcomm Summit, Rick Osterloh di Google ha confermato un progetto ambizioso: la creazione di una piattaforma Android unificata in grado di funzionare non solo su smartphone, ma anche su PC. Osterloh ha dichiarato: “stiamo costruendo insieme una base tecnica comune per i nostri prodotti su PC e sistemi desktop“. La dichiarazione segna un passo concreto verso ciò che Google aveva già accennato più volte: portare Android sul mercato PC come un sistema operativo desktop completo, con pieno supporto per app Android e strumenti di sviluppo già presenti nel vasto ecosistema mobile.

Qualcomm e la convergenza mobile-PC

Cristiano Amon, CEO di Qualcomm, ha definito il progetto come un passo verso la convergenza tra mobile e PC, un obiettivo che Microsoft aveva tentato di raggiungere circa un decennio fa con Windows 10, Continuum e Windows Core OS. Tuttavia, il tentativo di Microsoft non ha mai preso quota e il progetto è stato poi interrotto. Ora Google mira a colmare questo vuoto, portando un ecosistema unificato e potenzialmente più moderno.

I vantaggi strategici di Google

Google parte da una posizione di forza:

La base di Chrome OS già consolidata su PC leggeri e portatili.

già consolidata su PC leggeri e portatili. Relazioni consolidate con i principali produttori di hardware (OEM) come HP, Dell e Lenovo.

(OEM) come HP, Dell e Lenovo. Un catalogo di migliaia di app Android già disponibile e ampiamente diffuso.

Questa combinazione consente a Google di proporre un sistema operativo desktop snello, performante e con un ampio ecosistema software, caratteristiche in cui Windows oggi mostra limiti evidenti.

Le debolezze di Windows 11

Windows 11, pur innovativo in alcuni aspetti, è fondamentalmente costruito su decenni di codice legacy, con l’obiettivo di mantenere compatibilità con software risalenti agli anni ’90. Questo porta a problemi concreti: il sistema è complessivamente più pesante e meno efficiente, è complesso e ci sono limitazioni nel supportare form factor diversi dal PC tradizionale. E ciò a dispetto del fatto che Microsoft abbia nel tempo cercato di portare Windows su un ventaglio di dispositivi più vasto, ben oltre i desktop, i notebook e i “2-in-1”.

Di contro, Apple e Google hanno iniziato a espandere i propri sistemi operativi verso nuovi dispositivi e formati.

Apple ha consolidato la sua posizione con i suoi chip ARM Apple Silicon, mentre iPadOS si avvicina sempre di più a sostituire il laptop per molti utenti. Tuttavia, la vera minaccia per Microsoft potrebbe arrivare proprio da Google: Android sui PC potrebbe offrire maggiore leggerezza, prestazioni più elevate e un ecosistema di app consolidato.

L’utente medio, che usa il PC principalmente per Office, navigazione Web, comunicazione e media, potrebbe trovare Android PC più che sufficiente.

L’impatto degli Android PC su Windows

Se gli Android PC dovessero davvero decollare, Microsoft rischia di perdere una fetta significativa della propria base utenti, soprattutto considerando la crescente insoddisfazione dovuta a problemi di performance, complessità e gestione del sistema. Per non parlare dei requisiti imposti per Windows 11, uno degli sbagli più colossali della storia di Microsoft.

Per competere, Microsoft dovrà necessariamente:

Innovare nuovamente nel campo dei sistemi operativi.

nuovamente nel campo dei sistemi operativi. Modernizzare Windows, snellendo il core del sistema .

. Sviluppare funzionalità realmente appetibili e moderne per gli utenti.

Resta però da vedere se Microsoft vorrà davvero affrontare questa sfida e, soprattutto, come vorrà eventualmente affrontarla. L’impostazione cloud-centrica, che potrebbe caratterizzare anche il futuro Windows 12, è chiara e potrebbe non andare a genio per una larga fetta di utenza.

Su quale architettura funziona la proposta Android PC di Google?

Dalle dichiarazioni di Osterloh e Amon, si può dedurre che la proposta di Android per PC di Google sarà strettamente legata all’architettura ARM, più precisamente ARM-based Qualcomm Snapdragon, almeno nella prima fase.

Il contratto con Microsoft incentrato su Windows on ARM è in fase di scadenza e Google considera Qualcomm come il partner hardware principale, quindi è naturale che i PC Android utilizzino i chip Snapdragon, già ottimizzati per Android su mobile. I nuovi SoC Snapdragon X2 Elite e X2 Elite Extreme, appena annunciati, sembrano pensati per performance elevate su PC e form factor desktop/mobile.

Da un lato sono presentati come la spina dorsale per la proposta Windows on ARM, dall’altro però potrebbero – inaspettatamente fino a qualche tempo fa – fungere da volano per l’offerta Android PC di Google.

Non è escluso che Google possa, nel tempo, implementare il supporto per x86-64, come già accade con Chrome OS su Intel/AMD, ma inizialmente la spinta è chiaramente su ARM.

I vantaggi consistono nella maggiore efficienza energetica (batterie più durature su laptop o tablet-PC); sistema operativo più snello e ottimizzato per dispositivi moderni; miglior integrazione con AI e accelerazione hardware per machine learning, già presente nei SoC Qualcomm.

Android come sistema operativo per PC: opportunità reale o falsa minaccia per Microsoft?

La notizia che Google starebbe lavorando a una versione di Android più orientata al desktop, ha acceso un vigoroso dibattito. Se da un lato l’idea di un’alternativa a Windows intriga, dall’altro molti utenti e professionisti ne mettono in dubbio la reale fattibilità e impatto sul mercato.

Esistono già dispositivi ARM con Android e interfacce in stile desktop, come Samsung DeX, che però non hanno mai davvero sostituito un PC tradizionale. La novità potrebbe risiedere nella standardizzazione: un Android Desktop Mode nativo, integrato direttamente da Google a livello di sistema operativo, potrebbe unificare le esperienze e semplificare lo sviluppo delle app, riducendo la frammentazione.

Uno dei punti più discussi riguarda i limiti intrinseci di Android come sistema desktop: potrebbe funzionare bene per un uso personale leggero (navigazione, streaming, social), ma potrebbe non essere ancora maturo per insidiare Windows nelle aree professionali. Mancano appunto tanti software business e verticali (CAD, editing avanzato, applicativi enterprise): poco percorribile, in questi casi, l’ipotesi dell’emulazione.

Microsoft tra ecosistema e business

È evidente che il core business di Microsoft insiste sulle installazioni corporate di Windows e su Microsoft 365, un ecosistema che Google difficilmente riuscirebbe a replicare. Almeno nel breve termine.

Le vere sfide per Microsoft arrivano piuttosto da altri fronti: la crescita di SteamOS e del gaming su Linux, il successo dei servizi cloud e la pressione competitiva nel campo dell’AI generativa.

Il vero vantaggio competitivo non sta tanto nel sistema operativo in sé, quanto nella capacità di offrire un ecosistema integrato. Apple lo ha dimostrato con la perfetta sinergia tra iPhone e macOS.

Microsoft ha perso terreno nel mondo mobile, e se Google riuscisse a creare una transizione fluida tra Android su smartphone e Android su PC, allora potrebbe davvero nascere una minaccia più seria. Al momento, però, i limiti pratici e la frammentazione restano ostacoli difficili da superare.