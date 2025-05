Gli smartphone Android sono pronti a compiere un balzo evolutivo, ottenendo una nuova modalità desktop nativa. Questo aggiornamento, su cui Google sarebbe a lavoro, promette di cambiare in modo drastico l’esperienza utente, rendendo i telefoni ancora più simili ai classici computer.

La futura Android Desktop Mode dovrebbe offrire un’interfaccia rinnovata per chi collega il proprio smartphone a un monitor esterno. Dovrebbe essere possibile utilizzare finestre ridimensionabili, una barra delle applicazioni e un sistema di scorciatoie. Questo ambiente operativo potrebbe risultare molto familiare agli utenti di Windows e ChromeOS, garantendo un multitasking fluido e intuitivo per tutti.

La trasformazione dello smartphone in una workstation dovrebbe risultare semplice: secondo quanto trapelato, potrebbe un cavo USB-C e un monitor esterno per trasformare un telefono in una sorta di PC. Tuttavia, secondo indiscrezioni, in futuro potrebbe essere implementato anche il supporto wireless, una funzione già presente in alcuni ecosistemi specifici come Samsung DeX e Motorola Smart Connect.

Modalità desktop per Android 17: tempistiche di lancio e altre informazioni

Nonostante le prime tracce di questa innovazione siano emerse nel 2023, la sua implementazione richiederà ancora del tempo. L’esperto Mishaal Rahman ha anticipato che la funzionalità non sarà inclusa in Android 16, atteso per il 2025, ma farà il suo debutto con la versione successiva del sistema operativo. Come di consueto, i dispositivi Pixel dovrebbero essere i primi a beneficiarne, seguiti da altri produttori, con un rilascio graduale per i vari marchi più attivi nel contesto Android.

Questa modalità desktop nativa rappresenta un significativo passo avanti per l’ecosistema Android. I professionisti in movimento potranno contare su una soluzione integrata per trasformare il proprio smartphone in un computer quando necessario, eliminando la necessità di trasportare laptop. Questo standard potrebbe spingere l’intero settore verso una maggiore convergenza tra dispositivi mobili e desktop, ridefinendo il concetto di produttività in mobilità.