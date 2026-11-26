I dispositivi Android TV venduti a prezzi molto bassi sono finiti al centro di una nuova operazione di criminalità informatica.

Si chiama BADBOX 3.0 e, secondo un’indagine di HUMAN Security, sfrutta apparecchi compromessi per alimentare un sistema di frode pubblicitaria su scala eccezionale.

Il problema non riguarda soltanto gli annunci falsi: i criminali possono utilizzare anche la connessione Internet domestica dei proprietari, senza che questi se ne accorgano. La scoperta riporta l’attenzione sui rischi legati ai prodotti multimediali di provenienza poco chiara, soprattutto quando vengono commercializzati con software Android non sottoposto ai controlli previsti per i dispositivi certificati.

Come BADBOX 3.0 sfrutta i TV box

Al culmine dell’attività, la rete ha generato circa 40 miliardi di richieste pubblicitarie fraudolente al giorno. Il volume, rilevato dal gruppo Satori Threat Intelligence di HUMAN, ha superato di oltre tre volte quello attribuito in precedenza a VASTFLUX, un attacco su vasta scala diffuso attraverso dispositivi simili.

Il meccanismo si basa su software malevolo installato su box economici che utilizzano una versione open source di Android priva della certificazione Google. In alcuni casi il codice dannoso sarebbe già presente prima della vendita; in altri, il dispositivo viene compromesso dopo essersi collegato a servizi online. Una volta attivo, il malware può riprodurre annunci video in finestre nascoste, invisibili a chi sta usando il televisore. Le richieste imitano quelle generate da applicazioni di streaming conosciute, inducendo gli intermediari pubblicitari a considerare autentico un traffico che non corrisponde a una visione reale.

La connessione domestica diventa una risorsa criminale

L’attività non si limita alla manipolazione degli annunci. I ricercatori hanno rilevato che i dispositivi infetti vengono inseriti, senza consenso, in reti di proxy residenziali. In questo modo, soggetti esterni possono instradare il proprio traffico attraverso gli indirizzi IP delle abitazioni coinvolte, facendo apparire le comunicazioni come provenienti da normali connessioni domestiche. HUMAN ha individuato undici reti di questo tipo e collega PXYEDGE alla precedente infrastruttura IpMoYu.

L’indagine ha inoltre individuato collegamenti tecnici tra alcuni componenti del malware e TXCZ, un produttore cinese di elettronica. Il collegamento emerge dall’analisi del software preinstallato. Questo elemento, tuttavia, non equivale da solo a una prova pubblica di responsabilità diretta dell’azienda nella gestione dell’operazione.

HUMAN ha comunicato di aver interrotto parte dell’infrastruttura criminale, ma il numero complessivo degli apparecchi compromessi non è stato stabilito. Per chi acquista un dispositivo di streaming, la prudenza resta quindi essenziale: è preferibile scegliere prodotti di marchi riconoscibili e verificare la certificazione Play Protect. Un prezzo particolarmente allettante non rappresenta un vantaggio se il dispositivo finisce per esporre la rete domestica a soggetti sconosciuti.