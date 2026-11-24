Una chiave pubblica crittografica è, per definizione, un elemento che si può distribuire liberamente: serve a cifrare informazioni destinate al suo proprietario oppure a verificare l’autenticità di una firma digitale. Eppure, una chiave OpenPGP opportunamente manipolata può trasformarsi in un vettore d’attacco, compromettere la memoria dell’applicazione che la elabora e provocare la sottrazione di informazioni riservate. È quanto mette in evidenza un avviso di sicurezza pubblicato dal progetto GnuPG: gli sviluppatori non escludono neppure la possibilità di arrivare all’esecuzione di codice arbitrario da remoto (RCE).

Distribuito per la prima volta nel 1997, GnuPG (GNU Privacy Guard) rappresenta una delle implementazioni più longeve e diffuse dello standard OpenPGP, le cui specifiche risalgono al 1998 e hanno trovato un importante aggiornamento a luglio 2024. Il software costituisce la base di numerose applicazioni per la protezione della posta elettronica, la firma dei documenti e la verifica dell’integrità dei pacchetti software.

La vulnerabilità, identificata con il codice CVE-2026-129975, interessa GPGME (GnuPG Made Easy), la libreria attraverso la quale molti programmi accedono alle funzionalità crittografiche di GnuPG. La sua diffusione rende il problema particolarmente insidioso: anche chi non utilizza direttamente il comando gpg potrebbe avere sul proprio sistema un’applicazione vulnerabile. In un altro articolo abbiamo visto come inviare e ricevere email crittografate con OpenPGP e Thunderbird.

Come una chiave pubblica OpenPGP può diventare pericolosa

Quando si parla di crittografia a chiave pubblica, si tende a concentrare l’attenzione sulla protezione della chiave privata. Una chiave pubblica, invece, non contiene segreti crittografici e può circolare attraverso Internet senza particolari precauzioni riguardo alla sua riservatezza.

Una chiave OpenPGP non consiste soltanto in una sequenza di valori matematici: è una struttura articolata, composta da diversi pacchetti che possono contenere informazioni sull’identità del proprietario, sottochiavi, firme di certificazione e altri metadati.

Tra questi elementi figura lo User ID, un campo testuale che normalmente contiene il nome del proprietario della chiave e il suo indirizzo di posta elettronica. La sezione 5.11 della RFC 9580 descrive lo User ID come una sequenza di caratteri UTF-8, senza imporre particolari restrizioni al suo contenuto testuale.

Proprio l’elaborazione di un identificativo utente anormalmente lungo e appositamente costruito può innescare un errore nella gestione della memoria di GPGME. Non vi è alcuna compromissione degli algoritmi crittografici utilizzati da GnuPG: il problema riguarda il codice che interpreta e gestisce i dati ricevuti.

L’errore nella libreria GPGME e il rischio di esecuzione di codice

GPGME offre alle applicazioni un’interfaccia di programmazione per effettuare operazioni di cifratura, decifratura, firma, verifica e gestione delle chiavi senza dover implementare direttamente la comunicazione con GnuPG.

All’origine della vulnerabilità in questione vi sono due funzioni interne della libreria che si occupano di acquisire informazioni restituite da gpg , tra cui le righe di stato e gli elenchi delle chiavi. Un difetto nella gestione dei buffer dinamici può lasciare riferimenti a memoria non più valida e portare a un secondo tentativo di liberare la medesima area.

Si parla, in gergo, di double free: una classe di vulnerabilità tipica dei linguaggi che prevedono la gestione manuale della memoria, come C e C++. Le conseguenze possono spaziare dalla terminazione anomala del processo alla corruzione dello heap, con effetti sulla riservatezza e sull’integrità dei dati elaborati dall’applicazione.

Gli sviluppatori di GnuPG avvertono che il difetto può consentire l’esfiltrazione di informazioni, ad esempio attraverso l’invio di dati firmati. Quanto alla Remote Code Execution (RCE), l’avviso ufficiale la indica come una possibilità che non si può escludere, senza documentare pubblicamente un attacco riuscito di questo tipo.

Un’eventuale esecuzione di codice avverrebbe con i privilegi del processo vulnerabile: la portata della compromissione dipenderebbe quindi dall’applicazione coinvolta e dalle protezioni offerte dal sistema operativo.

Non soltanto GnuPG: quali applicazioni sono coinvolte

Tra i programmi citati nell’avviso di sicurezza figurano Gpg4win, GnuPG Desktop, GnuPG VS-Desktop, Samba, Flatpak, numerosi client di posta elettronica e applicazioni di messaggistica basate sul protocollo XMPP.

Non tutti i programmi citati espongono la stessa superficie d’attacco: molto dipende da come acquisiscono le chiavi pubbliche, dalle operazioni che demandano a GPGME e dall’eventuale elaborazione automatica di informazioni provenienti da interlocutori esterni.

La vicenda offre anche una chiave di lettura interessante rispetto alla progressiva adozione di implementazioni OpenPGP scritte in linguaggi che offrono maggiori garanzie nella gestione della memoria. Abbiamo già parlato, ad esempio, del passaggio di Ubuntu verso Sequoia, implementazione OpenPGP sviluppata in Rust.

Come aggiornare GPGME e mettere in sicurezza Windows e Linux

Gli sviluppatori raccomandano di installare immediatamente GPGME 2.3.1, disponibile attraverso la pagina ufficiale dei download, mentre per il ramo precedente il progetto distribuisce GPGME 1.24.4. Su Windows è disponibile Gpg4win 5.1.2, che incorpora la correzione.

Su Linux occorre controllare gli aggiornamenti della propria distribuzione, tenendo presente che i manutentori possono applicare la patch di sicurezza anche a pacchetti con numerazioni precedenti. Non è invece richiesto l’aggiornamento delle interfacce GPGME++ e QGpgME.

Particolare attenzione meritano le applicazioni che incorporano GPGME mediante linking statico: aggiornare la libreria condivisa del sistema non risolve il problema. Gli sviluppatori devono ricompilare e distribuire nuovamente i programmi interessati.

La vulnerabilità, scoperta dal ricercatore Johan Carlsson e segnalata a metà novembre ricorda un principio fondamentale della sicurezza informatica: anche un oggetto privo di codice eseguibile, progettato per garantire autenticità e riservatezza, deve essere trattato come un input potenzialmente ostile.