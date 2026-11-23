Le campagne di phishing stanno cambiando e il riconoscimento delle email fraudolente basato su messaggi già conosciuti diventa meno efficace.

I criminali non si limitano a copiare comunicazioni aziendali o inviare testi generici: possono affidare a strumenti automatizzati la preparazione e l’adattamento delle esche.

Un esempio è TheMailer, piattaforma individuata dai ricercatori di Varonis Threat Labs e progettata per sostenere diverse fasi di un attacco. Il suo aspetto più preoccupante non è soltanto la capacità di scrivere messaggi convincenti, ma il collegamento tra generazione dei contenuti, prove di consegna e modifiche successive. Il phishing assume così una forma più flessibile, che mette sotto pressione i sistemi di protezione tradizionali.

TheMailer sfrutta l’AI per perfezionare le email fraudolente

TheMailer è un software installabile autonomamente che si collega a servizi commerciali di Intelligenza Artificiale tramite le credenziali API degli operatori.

Tra i modelli selezionabili figurano Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, Mistral e DeepSeek. Secondo TechRadar, il kit è apparso su un forum criminale clandestino nel marzo 2026, attirando oltre 24.000 visualizzazioni. Le licenze pubblicizzate raggiungono i 6.000 dollari, in base al pacchetto acquistato.

Il modulo Letter Builder prepara email HTML da istruzioni sintetiche. Un’altra funzione trasforma messaggi autentici in modelli utili a impersonare aziende conosciute. Inbox Loop verifica la consegna dei messaggi di prova: se finiscono nello spam, il testo viene modificato e inviato di nuovo. L’opzione Remove AI patterns cerca di cancellare le caratteristiche linguistiche associate ai contenuti generati automaticamente. Gli operatori possono anche specificare il tono, per esempio quello di una comunicazione bancaria professionale.

Personalizzazione degli attacchi e rischi per le aziende

La personalizzazione non riguarda soltanto il testo. TheMailer distingue i destinatari in base al provider di posta e adatta le campagne ai relativi filtri. Una schermata esaminata dai ricercatori mostrava un archivio con 145.133 indirizzi email, soprattutto di aziende e università giapponesi. Il kit permette anche di verificare gli account mittenti, gestire le risposte e creare allegati su misura, come PDF, inviti di calendario e file SVG. Un falso documento di fatturazione può riportare il nome della vittima.

Altre funzioni nascondono i reindirizzamenti, variano le intestazioni e distribuiscono i messaggi attraverso proxy o collegamenti diretti ai server destinatari. I ricercatori segnalano imitazioni di servizi finanziari, avvisi di sicurezza e prenotazioni alberghiere. La varietà degli scenari consente di colpire settori diversi, senza dipendere da un unico marchio. Per i difensori, bloccare messaggi sulla base di modelli già individuati diventa meno affidabile.

Le organizzazioni devono puntare sull’autenticazione del mittente tramite SPF, DKIM e DMARC, insieme al controllo dei domini sospetti e dei collegamenti nascosti. Anche la formazione del personale conta: richieste inattese di pagamento o credenziali vanno verificate attraverso un canale indipendente.

TheMailer dimostra che la qualità della scrittura non certifica l’identità di chi invia un messaggio. La sicurezza richiede procedure capaci di verificare le richieste e favorire la segnalazione delle anomalie.