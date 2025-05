Una vera e propria svolta nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale arriva da Anthropic, l’azienda che sta ridefinendo il panorama tecnologico con una serie di aggiornamenti che promettono di rendere le interazioni con il suo chatbot, Claude, ancora più avanzate.

La compagnia ha infatti annunciato un massiccio aggiornamento destinato a rendere la sua “creatura” ancora più competitiva rispetto agli altri modelli AI più rilevanti a livello mondiale.

La ricerca web, risulta infatti ora disponibile gratuitamente per tutti gli utenti e non solo agli abbonati. Questa funzione consente a Claude di accedere a informazioni in tempo reale, migliorando così la precisione e l’aggiornamento delle risposte fornite. La capacità di attingere direttamente dai dati online apre nuove possibilità, rendendo il chatbot uno strumento ancora più versatile e affidabile per le necessità quotidiane.

Un’altra innovazione di rilievo è rappresentata dalla nuova modalità vocale, attualmente in fase beta sulle applicazioni mobili. Questa funzione permette agli utenti di interagire con Claude in modo naturale, utilizzando la voce. Con cinque diverse opzioni vocali tra cui scegliere, l’esperienza si adatta alle preferenze personali, rendendo le conversazioni più fluide e personalizzate. Inoltre, ogni interazione vocale sarà accompagnata da trascrizioni complete e riassunti, offrendo un valore aggiunto per chi desidera tenere traccia delle proprie conversazioni.

Ricerca web, modalità vocale e non solo: svolta Claude

Questi aggiornamenti si inseriscono in un contesto più ampio, che vede il recente lancio di due nuovi modelli di intelligenza artificiale targati Anthropic: Opus 4 e Sonnet 4. Il primo è stato progettato per affrontare compiti di codifica complessi, utilizzando simultaneamente più strumenti, mentre il secondo si distingue per la sua capacità di gestire richieste di varia complessità, dalle più semplici alle più articolate. Non è un caso che la nuova modalità vocale si basi proprio su Sonnet 4, a conferma della sua versatilità e potenza.

Con questa strategia, Anthropic dimostra di voler ampliare l’accessibilità delle tecnologie avanzate, offrendo soluzioni che migliorano l’interazione uomo-macchina in modo sempre più intuitivo. La combinazione di ricerca web gratuita, modalità vocale e modelli AI avanzati rappresenta un salto qualitativo che mira a rendere l’AI non solo più performante, ma anche più vicina alle esigenze di un pubblico sempre più ampio.