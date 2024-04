Antivirus, Incogni costa la metà

Proteggere i propri dispositivi da virus, malware e altri attacchi informatici è fondamentale per salvaguardare dati sensibili e informazioni personali. Incogni si distingue come una soluzione antivirus affidabile e conveniente grazie a uno sconto del 50%!

Ottieni ora Incogni a metà prezzo

Il servizio non si limita a essere un semplice antivirus, ma offre una protezione completa a 360 gradi per i tuoi dispositivi. Il software include antivirus e antimalware, firewall, protezione della privacy e molto altro. Nel prossimo paragrafo guardiamo meglio questo aspetto.

Incogni: protezione efficace a metà prezzo

La protezione Incogni è a 360 gradi:

Antivirus e anti-malware: Incogni protegge i tuoi dispositivi da virus, malware e altri software dannosi in tempo reale, garantendo una scansione costante e un’azione immediata in caso di minacce.

Incogni protegge i tuoi dispositivi da virus, malware e altri software dannosi in tempo reale, garantendo una scansione costante e un’azione immediata in caso di minacce. Firewall avanzato: Il firewall integrato in Incogni blocca intrusioni non autorizzate e attacchi informatici, creando una barriera protettiva solida intorno ai tuoi dispositivi.

Il firewall integrato in Incogni blocca intrusioni non autorizzate e attacchi informatici, creando una barriera protettiva solida intorno ai tuoi dispositivi. Protezione della privacy: Incogni protegge la tua privacy online impedendo il tracciamento dei tuoi movimenti sul web e bloccando i cookie di monitoraggio.

Incogni protegge la tua privacy online impedendo il tracciamento dei tuoi movimenti sul web e bloccando i cookie di monitoraggio. Controllo genitori: La funzione di controllo genitori permette di monitorare l’attività online dei tuoi figli e di impostare limiti per proteggerli da contenuti inappropriati.

La funzione di controllo genitori permette di monitorare l’attività online dei tuoi figli e di impostare limiti per proteggerli da contenuti inappropriati. VPN sicura: Incogni include una VPN integrata che garantisce una navigazione web anonima e crittografata, proteggendo i tuoi dati personali durante la connessione a reti Wi-Fi pubbliche.

In questo momento, Incogni è disponibile a un prezzo scontato del 50%. Un’occasione unica per ottenere una protezione antivirus completa a un prezzo davvero conveniente. Con Incogni, potrai navigare in internet e utilizzare i tuoi dispositivi in tutta sicurezza, senza preoccuparti di virus, malware e altri attacchi informatici.

Perché scegliere Incogni?

Protezione completa: offre una protezione completa per i tuoi dispositivi, garantendo la tua sicurezza online.

offre una protezione completa per i tuoi dispositivi, garantendo la tua sicurezza online. Prezzo accessibile: in questo momento è disponibile a un prezzo scontato del 50%, rendendolo una soluzione antivirus davvero conveniente.

in questo momento è disponibile a un prezzo scontato del 50%, rendendolo una soluzione antivirus davvero conveniente. Facilità d’uso: è semplice da installare e utilizzare, anche per gli utenti meno esperti.

è semplice da installare e utilizzare, anche per gli utenti meno esperti. Assistenza clienti dedicata: offre un servizio di assistenza clienti dedicato per rispondere a qualsiasi domanda o necessità.

Approfitta dello sconto del 50% su Incogni