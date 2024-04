Antivirus Incogni, sconto del 50% sul piano annuale

In un mondo digitale sempre più minaccioso, proteggere i propri dispositivi da virus, malware e altri attacchi informatici è fondamentale. Ma la sicurezza informatica non deve per forza avere un prezzo elevato. Incogni, un antivirus affidabile e completo, offre in questo momento uno sconto del 50% sul piano annuale, permettendoti di godere di una protezione a 360 gradi ad un prezzo imbattibile. Il prezzo è di soli 6,49 Euro al mese (anziché 12.989

Affrettati! Questa offerta speciale è a tempo limitato. Approfitta subito dello sconto del 50% su Incogni e proteggi i tuoi dispositivi a un prezzo imbattibile. Non perdere l’occasione di navigare in internet in sicurezza e tranquillità!

Scopri i 5 vantaggi di Incogni

Ecco 5 motivi per cui dovresti approfittare subito di questa offerta:

Protezione completa: Incogni non si limita a essere un semplice antivirus, ma offre una suite completa di sicurezza per proteggere i tuoi dispositivi da ogni tipo di minaccia informatica, inclusi virus, malware, phishing, ransomware e spyware. VPN sicura e veloce: Naviga in internet in tutta sicurezza e anonimato con la VPN integrata di Incogni. La VPN cripta il tuo traffico online, rendendo impossibile a hacker e tracker di monitorare le tue attività. Gestione password semplificata: Stanco di dover ricordare decine di password diverse? Incogni include un gestore di password sicuro che memorizza e gestisce tutte le tue password per te. Protezione antifurto: Incogni aiuta a proteggere i tuoi dispositivi da furti e smarrimenti. In caso di smarrimento del tuo dispositivo, puoi localizzarlo da remoto, bloccarlo o cancellarne i dati. Assistenza clienti premium: Incogni offre un’assistenza clienti premium 24/7 per aiutarti a risolvere qualsiasi problema tu possa avere.

Non perdere questa occasione unica di proteggere i tuoi dispositivi a metà prezzo! Approfitta subito dello sconto del 50% su Incogni e naviga in internet in sicurezza e tranquillità.