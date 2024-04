Antivirus Norton 360 Standard: sconto del 60%

Il panorama digitale non lascia alternative. Bisogna difendersi dalle minacce cibernetiche che, ormai, sono all’ordine del giorno.Norton 360 Standard si pone come una soluzione robusta ed efficace, e ora, grazie a uno sconto esclusivo del 60%, è disponibile a soli 30 Euro all’anno, anziché i consueti 75 Euro. Una opportunità da non perdere, anche perché i costi del servizio potrebbero tornare presto a risalire.

Norton 360 Standard offre una suite completa di strumenti per garantire la sicurezza online. La protezione contro virus, malware, spyware e ransomware è solo l’inizio. Il software utilizza tecnologie avanzate per rilevare attivamente minacce nuove e emergenti, garantendo che il tuo dispositivo rimanga sicuro da attacchi sempre più sofisticati.

Approfitta dello sconto su Norton 360 Standard

All’interno della promo è compresa anche la garanzia soddisfatti o rimborsati a 30 giorni, ma non solo. Un altro punto di forza di Norton 360 Standard, infatti, è la protezione della privacy online. Il software include funzionalità che proteggono la tua identità digitale, come la gestione delle password e la crittografia dei dati, essenziali per navigare in Internet e effettuare transazioni online con serenità. Queste caratteristiche sono particolarmente preziose in un’era dove le informazioni personali sono spesso esposte a rischi di furto identitativo.

L’abbonamento annuale a Norton 360 Standard offre anche 10 GB di backup cloud, che permette di salvaguardare i dati importanti come documenti personali, foto e video, proteggendoli da perdite accidentali e da attacchi informatici.

All’interno di questa versione di Norton è compresa sia la possibilità di salvare file e documenti importanti come misura preventiva contro la perdita di dati dovuta a errori dell’unità disco rigido, furto di dispositivi e ransomware, che SafeCam per PC, sistema che Ti avvisa dei tentativi di accedere alla webcam e ti aiuta a bloccare gli accessi non autorizzati.