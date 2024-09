Apple: addio agli accessori in FineWoven, il materiale tanto odiato

Durante l’evento di presentazione degli iPhone 15 dell’anno scorso, Apple ha ritirato le sue custodie per iPhone in vera pelle e i cinturini per Apple Watch in favore di un nuovo materiale ecologico chiamato FineWoven. Tuttavia, queste custodie in tessuto non hanno nulla in comune con quelle in pelle che sono state tolte dal commercio, presentando peraltro anche un prezzo molto alto che supera i 55 €.

I clienti, quasi all’unisono, si sono fin da subito lamentati della scarsa qualità e del rapido deterioramento. Fortunatamente, Apple starebbe pensando secondo le indiscrezioni di eliminare la linea di accessori FineWoven già la prossima settimana quando lancerà la serie iPhone 16.

iPhone 16 segnerà la fine prematura della serie di accessori in FineWoven

Secondo Bloomberg, fonte molto affidabile perché vicina ad Apple, le scorte di prodotti FineWoven degli Apple Store sono ai minimi storici. Ciò significa che l’azienda si sta preparando a eliminare il materiale FineWoven dopo meno di un anno o che magari prevede di aggiornare la gamma con colori diversi e il supporto per un nuovo hardware. Anche le scorte di cinturini per Apple Watch in FineWoven stanno diminuendo.

Ad aprile, un rapporto affermava che Apple aveva interrotto la produzione di nuovi accessori FineWoven a causa di problemi di qualità e conseguenti reclami dei clienti. Per questo motivo è probabile che Apple abbia intenzione di portare agli utenti un nuovo materiale o di interrompere del tutto l’alternativa alla pelle. Ciò lascerebbe gli utenti iPhone costretti a valutare solo ed unicamente custodie ufficiali con varianti in silicone e trasparenti.

Oltre alle custodie per iPhone, l’azienda di Cupertino offre anche cinturini FineWoven per Apple Watch, portachiavi AirTag e portafogli MagSafe. Questi tipi di accessori si graffiano facilmente, invecchiano rapidamente e non hanno la sensazione di fornire l’alta qualità tipica della (vecchia) pelle. Probabilmente siamo al capolinea, o forse no.