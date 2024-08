iPhone 16 Pro: queste sono le colorazioni attese a settembre

Proprio pochi giorni fa sono spuntate sul web alcune foto di unità mockup dei nuovi modelli di iPhone 16. In quel caso sono saltate fuori nuove conferme, soprattutto in termini di colorazioni con quattro possibili tonalità per i modelli non Pro (blu, giallo, rosa, verde e nero). È stato mostrato in realtà anche il nuovo layout scelto e tanto chiacchierato in questi mesi per le due fotocamere posteriori dei modelli base.

Proprio durante queste ultime ore si sta parlando insistentemente di una nuova immagine pubblicata sul web che ritrarrebbe delle unità mockup questa volta dei modelli 16 Pro e delle loro colorazioni.

iPhone 16 Pro: i nuovi modelli e le nuove colorazioni

Prima di passare a parlare delle colorazioni dei modelli Pro, è stata confermata la disposizione delle fotocamere dei modelli 16 e 16 Plus. I rumor hanno contribuito a rafforzare le voci che si sono intervallate in questo periodo. Era dall’iPhone 13 che le fotocamere Wide e Ultra-wide venivano montate in diagonale e a quanto pare questa è la volta buona per vedere un cambiamento.

Nel caso degli smartphone che precedono questi nuovi modelli in arrivo, c’era una zona completamente dedicata alle fotocamere ritagliata sul retro, che comprendeva anche il flash LED. Ora le due fotocamere che saranno installate in verticale occuperanno delle aree autonome, con il flash LED che sarà a filo con la scocca.

Apple sta propendendo per questa mossa perché il montaggio verticale consente all’utente di scattare immagini spaziali e video che appariranno in 3D quando visualizzati su un visore Vision Pro.

Venendo al fulcro del discorso ora, è il momento di parlare delle colorazioni dei prossimi iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. I colori di cui si parlano dovrebbero essere White Titanium, Black Titanium e Natural Titanium. Oltre a queste colorazioni però si pensa che potrebbe essere aggiunta una variante in Rose Gold Titanium.