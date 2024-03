Apple AirPods 3 a meno di 200€ su Amazon: acquistale in offerta!

Il fine settimana si dimostra ricco di offerte molto interessanti riguardanti il mondo Apple! Non ci credi? Su Amazon ora puoi acquistare le AirPods di terza generazione con custodia MagSafe a meno di 200 euro, grazie a uno sconto del 10%. Si è ancora distanti dal prezzo più basso di sempre, ma si tratta comunque di una promozione da non sottovalutare, e la consegna avviene in un giorno!

Acquista Apple AirPods 3 in offerta

Le cuffiette Apple AirPods 3 acquistabili oramai da ottobre 2021 restano tutt’oggi una ottima soluzione per ascoltare musica, podcast e video in alta definizione, complice il supporto all’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale. Sul fronte tecnico segnaliamo quindi anche la EQ adattiva, che calibra l’audio sulla base della forma del tuo orecchio.

La comodità è garantita da un design non in-ear ma avvolgente, pensato anche per resistere a sudore e acqua. Lato autonomia Apple dichiara che le AirPods 3 possono durare fino a 6 ore di riproduzione con singola carica, e fino a 30 ore totali di ascolto con la custodia di ricarica MagSafe. Le AirPods possono essere usate come cuffia Bluetooth con un dispositivo non-Apple ma, naturalmente, il supporto all’assistente Siri è escluso.

Acquista questi auricolari ora e pagherai 189 euro al posto di 209 euro, con consegna gratuita in un giorno garantita agli utenti Prime e pagamento completabile in 5 mensilità senza interessi.