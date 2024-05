Il tuo budget per un notebook Windows con una scheda tecnica in grado di gestire bene tutte le attività quotidiane e un display di buona qualità è inferiore ai 250 euro? Se la risposta è “sì”, un’ottima soluzione oggi la trovi su Amazon. Il Teclast F16 Plus con display Full HD da 15,6 pollici, 12GB di RAM, 512GB di SSD e chip Intel costa infatti solo 229,99 euro (compresa spedizione) grazie al doppio sconto. Ricorda però di applicare il coupon per risparmiare ulteriori 70€.

Notebook Windows low budget ma con una buona scheda tecnica: il Teclast F16 Plus non passa inosservato

Il Teclast F16 Plus è un’interessante proposta nel panorama dei laptop economici, offrendo un buon equilibrio tra prestazioni, portabilità e prezzo. Con un design elegante e leggero, questo dispositivo si adatta perfettamente alle esigenze di studenti, professionisti e chiunque necessiti di un computer versatile per l’utilizzo quotidiano.

Il laptop vanta un display Full HD da 15,6 pollici con bordi sottili, che offre un’esperienza visiva immersiva e confortevole. La risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) garantisce immagini nitide e dettagliate, adatte a svariate attività, dallo streaming di contenuti multimediali all’editing di foto e documenti.

Il motore del notebook Windows di Teclast è il processore Intel Gemini Lake N4120 quad-core, con una velocità di clock fino a 2,8 GHz. Abbinato a 12GB di RAM LPDDR4X e un SSD da 512GB, il laptop garantisce prestazioni fluide e reattive per le attività quotidiane, come navigazione web, utilizzo di software di produttività e multitasking.

Il portatile offre una buona connettività, con Wi-Fi 5 dual-band per una connessione internet veloce e stabile, Bluetooth 4.2 per il collegamento di dispositivi wireless come auricolari e mouse, e una porta USB Type-C per il trasferimento dati ad alta velocità e la ricarica del dispositivo. Sono inoltre presenti due porte USB 3.0, una porta HDMI per la connessione a monitor esterni e un jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfoni.