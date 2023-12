Apple AirPods 3 su eBay in promo con codice sconto FESTE23

Tutte le persone che stanno desiderando molto l’acquisto di nuovi auricolari, non potevano aspettare periodo migliore. Grazie ai tanti siti disponibili sul web, si può venire in possesso di ottime offerte, soprattutto quando si tratta un colosso come eBay. Il sito oggi rende disponibile tramite i soliti venditori un paio di auricolari molto blasonato, ovvero gli AirPods 3 di Apple.

Questo prodotto è diventato molto famoso nell’ultimo periodo grazie al suo rapporto unico tra qualità e prezzo. La loro forma iconica, diversa totalmente dagli altri modelli prodotti dal gigante di Cupertino, consente una comodità senza precedenti, mentre le prestazioni garantiscono una durata straordinaria.

Grazie all’offerta disponibile proprio oggi su eBay, gli AirPods di terza generazione arrivano in sconto. Basterà inserire il celebre codice FESTE23 per averli a soli 161,99 €. Si tratta di un ottimo ribasso rispetto al solito prezzo di 199 €. Per quanto riguarda la spedizione, basterà aspettare solo un paio di giorni per riceverli.

Gli AirPods 3 di Apple sono in sconto, ecco le specifiche

Gli AirPods 3 sono dotati di un design davvero interessante, molto dedito al comfort. Una volta indossati, questi AirPods di terza generazione non forniranno alcun fastidio agli utenti anche dopo diverse ore. Il vero punto di forza, oltre alla grande qualità dell’audio, è la tecnologia per l’audio spaziale personalizzato, che riesce a rilevare in maniera dinamica la posizione della testa.

Ci sono anche dei sensori di pressione che sono utili per impartire i vari comandi in fase di ascolto.

In conclusione, questi auricolari vantano ottime specifiche tecniche, sebbene non abbiano la cancellazione del rumore attiva. Questo è il motivo per cui costano di meno, ma gli utenti che le hanno già provate assicurano che i rumori di sottofondo saranno pressoché nulli grazie alla potenza dell’audio.

Il prezzo oggi su eBay scende sensibilmente ed arriva a 161,99 €, ma non dimenticate di inserire il codice sconto FESTE23.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.