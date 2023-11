Apple AirPods di seconda generazione a 97 € su Amazon

Sarebbe strano valutare l’acquisto di un nuovo paio di auricolari wireless senza dare un’occhiata agli AirPods di Apple. Effettivamente si tratta del paio di cuffie più iconico in assoluto, quello che tutti desiderano quando vanno a fare un acquisto del genere.

Stando a quanto riportato, le vendite hanno fatto registrare dei veri e propri record negli anni, rendendo gli auricolari di Cupertino in tutte le loro versioni i più acquistati di sempre. Quello che fino a poco tempo fa inibiva le persone dall’acquisto di questo prodotto era certamente il prezzo elevato, ma oggi grazie ad Amazon c’è uno sconto eccezionale.

Gli AirPods di seconda generazione con custodia non wireless costano il 35% in meno in occasione della Black Friday Week. Il prezzo finale sarà di 97 € invece che dei soliti 149 €.

Prezzo bomba per questi AirPods, le specifiche

Gli AirPods di seconda generazione sono in grado di avere ben 24 ore di autonomia, se considerata anche la custodia di ricarica. La taglia è unica e questo li rende comodi da indossare per tutto il giorno per ogni utente.

La qualità è straordinaria grazie ai driver al loro interno, per cui i bassi saranno corposi quanto basta per godere di un’esperienza di primo livello. Per ricaricarli, dovrete solo inserirli nella custodia, che si ricaricherà con cavo Lightning.

La comodità di questi auricolari sta certamente nel poterseli riportare dietro in ogni dove infilandoli semplicemente in tasca. Sono piccoli, comodi e potenti al punto giusto. Per quanto concerne la qualità del suono, non ci sono dubbi: gli AirPods di Apple in generale sono tra i prodotti più interessanti sul mercato.

Alla luce di questi motivi, un prezzo che va giù del 35% non può essere altro che un gran vantaggio. Tutti potranno acquistare questo prodotto a soli 97 €, ma bisogna fare in tempo visto che la settimana del Black Friday sta per finire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.