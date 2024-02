Con AirTag non perdi NULLA: il kit da 4 è al minimo storico

Il dispositivo Apple più economico? È l’AirTag, il piccolo tracker che ti permette di rintracciare su un mappa (sfruttando il network Dov’è) un oggetto personale che hai smarrito. Il portafoglio, la borsa, la valigia e così via. Una soluzione ampiamente gettonata è quella del bundle con 4 localizzatori, il cui prezzo di listino è di 129 euro.

Di base, è già più conveniente dell’acquisto singolo, ma oggi si può fare anche di meglio. Con lo sconto Amazon del 23%, il kit costa solo 99 euro, spedizione compresa.

Con AirTag non perdi mai nulla: il kit da 4 costa meno di 100€ con lo sconto Amazon

L’AirTag è sì un gadget minuscolo, ma è di una utilità pazzesca. Con questo “disco” tieni d’occhio e ritrovi le tue cose direttamente dall’app Dov’è sul tuo iPhone, la stessa che avrai probabilmente già usato per localizzare sulla mappa gli altri tuoi dispositivi e i tuoi familiari.

L’accessorio made-in-Cupertino si configura in un lampo, basta un tap e si collega all’iPhone o all’iPad. Devi ritrovare un oggetto? Puoi anche far risuonare l’altoparlante integrato o chiedere direttamente a Siri.

Inoltre, grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag. Localizzalo anche quando è lontano grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già collegati in tutto il mondo alla rete Dov’è.

Il bundle con i quattro “piccoli dischi volanti” (come li definiscono alcuni) viene proposto spesso in offerta, ma è una delle prime volte che la cifra da investire crolla a meno di 100 euro (e la spedizione è compresa, è bene ricordarlo). Insomma, meglio non farsi sfuggire questa ghiotta occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.