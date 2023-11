Apple al lavoro su un nuovo Vision Pro per il 2025

Le grandi novità di Apple sono state già presentate ma qualcosa ancora deve fare il proprio esordio ufficiale sul mercato. Stando a quanto riportato, il 2024 sarà l’anno del nuovo Vision Pro, prodotto esclusivo dell’azienda che aprirà nuovi scenari nel mondo della tecnologia.

Mancano ancora diversi mesi all’esordio ufficiale, ma ci sarebbero state nuove indiscrezioni che avrebbero smosso un po’ l’ambiente. Stando a quanto riportato, all’interno dei laboratori di Cupertino gli ingegneri sarebbero già al lavoro per il successore del celebre visore.

Alcuni rapporti pubblicati sul web avrebbero fornito dettagli in merito alla seconda generazione del prodotto basato su realtà aumentata e realtà virtuale. Il suo nome in codice sarebbe Project Alaska. Le notizie parlano dell’inizio di una fase di sviluppo che avrà luogo a breve, per il lancio nel 2025. Almeno per il momento il dispositivo viene identificato con la sigla N109.

Vision Pro in arrivo nel 2024 ma Apple è già al lavoro sul successore per il 2025

Le voci riferiscono di un hardware molto simile a quello del suo predecessore non ancora arrivato sul mercato. La nuova versione del Vision Pro di Apple presenterà una differenza visibile per quanto riguarda gli altoparlanti interni che cambieranno forma.

Anche le cinghie posteriori utili per indossare il visore saranno rivisitate e migliorate. La modifica di questo aspetto, che prevede delle cinghie piatte, faciliterà la produzione in serie, contribuendo dunque ad abbassare il prezzo del dispositivo.

Anche le griglie superiori saranno rivisitate molto probabilmente, ma non si esclude che Apple possa conservare l’attuale design. Ciò che con ampia probabilità resterà invariato sarà l’insieme dei sensori ma anche le fotocamere. Al contempo potrebbe arrivare il supporto al Wi-Fi, al Bluetooth 5 e per un audio a latenza super ridotta.

I display micro-OLED saranno due, sarà presente una fotocamera TrueDepth e ci saranno quattro telecamere per la visione artificiale.