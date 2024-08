Apple Arcade è gratis per 3 mesi: come funziona l'offerta

Apple Arcade è la piattaforma che ti permette di accedere ad un vasto catalogo di oltre 200 giochi, senza acquisti in-app e senza pubblicità, con cui divertirti su iPhone, iPad, Apple TV e Mac. Il servizio permette di avere un mese di prova gratuita se non sei mai stato abbonato, ma c’è anche un modo per far sì che la prova duri addirittura 3 mesi. Ecco come fare.

Apple Arcade: come averlo gratis per 3 mesi

Il procedimento è veramente molto semplice ed è legato ad una sola condizione: l’acquisto di un nuovo dispositivo Apple tra iPhone, iPad, Mac o Apple TV. Fatto questo, e configurato il tuo nuovo dispositivo, hai fino a 90 giorni di tempo per riscattare la tua prova.

Per farlo devi semplicemente accedere all’App Store dal tuo nuovo dispositivo, aprire la sezione Arcade e la notifica dovrebbe comparire automaticamente permettendoti di attivare subito la tua prova gratuita di 3 mesi.

Al termine della prova, che potrai disdire quando vuoi, l’abbonamento si rinnova in automatico al costo di 6,99 euro al mese. Nel frattempo però, se rispetti i requisiti, ti consigliamo di provarlo, dato il gran numero di giochi con cui potrai divertirti senza costi aggiuntivi.