Apple Arcade: provalo gratis per 3 mesi e accedi a più di 200 giochi

Apple Arcade è un servizio che ti permette di accedere ad un catalogo di oltre 200 giochi da vivere, senza pubblicità e senza acquisti in-app, direttamente sul tuo iPhone, iPad, Mac o Apple TV. Puoi provarlo gratis per 1 mese ma, se acquisti un nuovo dispositivo, i giorni a tua disposizione per provarlo gratuitamente diventano 90. Ti spieghiamo come fare.

Apple Arcade gratis per 3 mesi: la procedura e i requisiti

Questa fantastica opportunità è riservata, come detto, quando acquisti un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV. L’offerta ti dà accesso a oltre 200 giochi divertenti senza pubblicità o acquisti in-app e puoi condividerli con fino a 6 membri della tua famiglia.

Apple Arcade ti permette infatti di avere sempre nuovi mondi da esplorare, avventure da vivere e storie da scoprire, poiché il catalogo viene regolarmente aggiornato con nuovi titoli.

Per riscattare la tua offerta di 3 mesi gratuiti di Apple Arcade, è sufficiente seguire alcuni semplici passaggi dopo aver completato la configurazione del tuo nuovo dispositivo Apple.

Accedere con il tuo ID Apple, aprire l’App Store e andare alla sezione Apple Arcade. Lì, dovresti trovare l’opzione per riscattare i 3 mesi gratuiti. Ricorda di farlo entro 93 giorni dalla configurazione del dispositivo per non perdere questa fantastica opportunità.

Non perdere questa occasione di avere Apple Arcade e i suoi oltre 200 giochi gratis per 3 mesi.