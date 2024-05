Apple Arcade: scopri come ottenere 3 mesi di GIOCHI GRATIS

Apple Arcade è il servizio che ti permette di accedere ad un ricco catalogo di oltre 200 giochi sui tuoi dispositivi della mela morsicata: iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Un catalogo che viene aggiornato rapidamente e che non include pubblicità o acquisti in-app che puoi provare gratuitamente per 3 mesi. Come? Con l’acquisto di un nuovo iPhone, iPad, Mac o di una nuova Apple TV avrai subito diritto a questa fantastica promozione.

Apple Arcade gratis per 3 mesi

Per ottenere 3 mesi gratuiti di Apple Arcade è necessario, come detto, effettuare l’acquisto di un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. Un modo straordinario per accedere subito a più di oltre 200 divertenti giochi, senza pubblicità o invasivi acquisti in-app. Un abbonamento che puoi condividere peraltro con fino a 6 membri della tua famiglia. Ecco come procedere:

Accendi il tuo nuovo dispositivo Apple iPhone, iPad, Mac o TV ed effettua l’accesso con il tuo ID Apple Apri l’App Store e vai alla sezione Apple Arcade. Assicurati di avere installata l’ultima versione di iOS, iPadOS, tvOS o macOS Troverai l’offerta dei 3 mesi gratuiti di Apple Arcade immediatamente disponibile Seleziona “Riscatta 3 mesi gratis” e inizia a goderti l’accesso illimitato ai giochi disponibili su Apple Arcade

Riscattando l’offerta potrai giocare sul tuo dispositivo o su qualsiasi device Apple tu possieda. Al termine della prova gratuita, il costo sarà di 6,99 euro al mese, ma sarai libero di disdire in anticipo. Una nota importante: avrai 93 giorni di tempo per attivare la tua iscrizione Apple Arcade dopo la configurazione del tuo nuovo dispositivo. Insomma, perché non provare?