Apple crolla in Cina nel 2024, vendite iPhone giù del 30%

Non sono lontani i tempi in cui Apple con i suoi iPhone ha registrato dati impressionanti anche per quanto riguarda il versante orientale. Più particolare in Cina i risultati delle vendite relativamente all’anno 2023 appena passato, sono stati sorprendenti.

Da qualche giorno però non si parla d’altro: l’impatto sul mercato cinese riguardante la prima settimana di Apple, non sarebbe stata all’altezza. Reuters cita infatti i risultati dell’indagine di alcuni analisti che avrebbero evidenziato un consistente calo delle vendite degli iPhone in Cina. Si parla di una diminuzione pari al 30% solo nella prima settimana del 2024. Complice di tutta questa situazione è sicuramente il ritorno in auge di Huawei che sembra non sbagliare un colpo.

iPhone in calo, le vendite di Apple in Cina scendono nel 2024

Stando a quanto riportato dai dati registrati, il calo delle vendite sarebbe avvenuto nonostante gli allettanti sconti proposti su diversi modelli di iPhone nei principali mercati cinesi. Per far un esempio, l’iPhone 15 Pro e il 15 Pro Max hanno beneficiato di una riduzione di prezzo pari al 16% su alcune piattaforme. Quanto accaduto però è sorprendente: il pubblico non avrebbe risposto prontamente a tali offerte.

Secondo alcune fonti molto accreditate, il calo del 30% rappresenta un’accelerazione preoccupante rispetto al calo del 3% su base annua che il colosso di Cupertino ha sperimentato per tutto il 2023 in quello che è il suo terzo mercato più grande. Più specificamente, il calo del 3% delle vendite nel 2023 equivale a una diminuzione dello 0,4% della quota di mercato di Apple.

Questo tracollo iniziale delle vendite degli iPhone nel 2024 è dovuto in gran parte al successo della serie Mate 60 di Huawei. Dallo scorso agosto 2023 infatti la quota di mercato del produttore autoctono è aumentata del 6%. Secondo alcune previsioni dunque, il volume delle spedizioni di Apple dovrebbe continuare a diminuire toccando la doppia cifra durante il corso di questo nuovo anno.