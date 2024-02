Apple domina le vendite 2023 con gli iPhone, occupate le prime 7 posizioni

Come avviene ogni volta che comincia l’anno nuovo, partono i resoconti sui risultati ottenuti durante l’anno precedente. Le aziende tirano le somme e cercano di carpire quanti più dati utili a migliorarsi in futuro. Una delle aziende principali che ci tiene a far sapere quanto prodotto nel 2023 è sicuramente Apple, alla luce dei grandi risultati raggiunti

Per la prima volta infatti il colosso di Cupertino ha dominato la classifica in merito alle vendite dei suoi smartphone. Gli iPhone infatti hanno occupato saldamente tutte le prime 7 posizioni nella classifica degli smartphone più venduti a livello mondiale relativamente all’anno 2023. Samsung è riuscita a conquistare le tre posizioni restanti, guadagnando una posizione rispetto al 2022.

Dal 2021 non sembra esserci storia: è una corsa a due tra i due pilastri del mondo della telefonia. Secondo Counterpoint infatti, la quota di mercato combinata di Apple e Samsung ha raggiunto il massimo storico nel 2023. Insieme, questi due giganti hanno conquistato il 20% della quota di mercato, in leggero aumento rispetto al 19% registrato nel 2022.

Apple domina e piazza ben 7 iPhone nei primi 7 posti nella classifica delle vendite 2023

Nel 2022, Apple ha ottenuto risultati ancor migliori con ben 8 modelli di iPhone nei primi posti, ma all’epoca a guastare la festa ci pensò Samsung piazzando il suo Galaxy A13 al quarto posto. Durante lo scorso 2023 invece, Apple ha conquistato per la prima volta lo scettro con una fila di smartphone continua, occupando dal primo al settimo posto.

Il primo posto con il 3,9% della quota di mercato è stato occupato dall’iPhone 14. A completare il podio ecco i modelli 14 Pro Max e 14 Pro rispettivamente con il 2,8% e con il 2,4%. A seguire, con il 2,2%, il quarto posto è stato occupato dall’iPhone 13, seguito a ruota al quinto, al sesto e al settimo posto dall’iPhone 15 Pro Max (1,7%), dal 15 Pro (1,4%) e dal 15 (1,4%). Parlare di dominio ora è lecito, ma ora bisogna attendere la risposta di Samsung.