Apple e Google pronte a lanciare una nuova tecnologia anti-stalker

Prodotti come gli AirTag di Apple sono ideali per evitare smarrimenti di chiavi e altri oggetti.

Allo stesso tempo, però, per loro stessa natura possono essere un pericolo per la privacy. Attraverso tali dispositivi è infatti potenzialmente possibile monitorizzare la posizione di qualcuno a sua insaputa. Per evitare episodi simili, sembra che Apple e Google stiano collaborando per una nuova e innovativa tecnologia anti-stalking.

Stando a quanto affermato da un divulgatore tecnologico, ovvero Mishaal Rahman, è stata di recente depositata presso l’Internet Engineering Task Force (UEFT) una specifica per il “Rilevamento di localizzatori di posizioni indesiderate“.

