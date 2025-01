Apple, ecco quanto ha guadagnato il CEO Tim Cook nel 2024: è pazzesco

Se siete in vena di meravigliarvi di fronte ai super stipendi dei personaggi più influenti del mondo della tecnologia, siete nel posto giusto. I dati ufficiali pubblicati nell’ultimo report annuale di Apple mettendo a disposizione di tutti i guadagni del suo CEO, Tim Cook.

Secondo i dati ufficiali, il suo guadagno è stato precisamente di 74,6 milioni di dollari nel corso del 2024. Anche Cook dunque, come molti manager importanti nel mondo hi-tech, ha ottenuto un aumento rispetto a quanto realizzato nel 2023. Lo scorso anno infatti il suo guadagno è stato di 63,2 milioni anche se c’è un appunto: non è il suo stipendio più alto. Nel 2022 il buon Tim , ma resta inferiore ai quasi 100 milioni percepiti nel 2022, anno record per la sua retribuzione.

Tim Cook tra i paperoni nel mondo hi-tech: ecco il dettaglio dei suoi guadagni

La retribuzione di Cook è stata strutturata in diverse componenti che portano al totale “monstre” che fa venire un po’ la bava alla bocca a tutti:

Stipendio base: 3 milioni di dollari, rimasto invariato rispetto all’anno precedente;

3 milioni di dollari, rimasto invariato rispetto all’anno precedente; Azioni vincolate: 58 milioni di dollari, rappresentando la parte più consistente del compenso;

58 milioni di dollari, rappresentando la parte più consistente del compenso; Bonus per performance: 12 milioni di dollari, legati al raggiungimento di obiettivi aziendali;

12 milioni di dollari, legati al raggiungimento di obiettivi aziendali; Compensazioni aggiuntive: 1,5 milioni di dollari, comprendenti contributi al piano pensionistico 401(k), polizze assicurative, rimborsi ferie non godute e spese personali come i viaggi con jet privati.

Apple richiede infatti che Cook utilizzi esclusivamente voli privati sia per motivi aziendali che personali, una misura presa per ragioni di sicurezza.

Quanto hanno guadagnato gli altri dirigenti Apple

Oltre a Cook, anche altri alti dirigenti dell’azienda hanno percepito compensi milionari nel 2024:

Luca Maestri (CFO): 27,2 milioni di dollari;

(CFO): 27,2 milioni di dollari; Kate Adams (Responsabile legale): 27,2 milioni di dollari;

(Responsabile legale): 27,2 milioni di dollari; Deirdre O’Brien (Vicepresidente Risorse Umane): 27,2 milioni di dollari;

(Vicepresidente Risorse Umane): 27,2 milioni di dollari; Jeff Williams (COO): 27,2 milioni di dollari.

Cifre che confermano quanto i vertici di Apple siano tra i più retribuiti nel settore tecnologico globale.