Seguendo ormai quella che ormai è una consolidata tradizione, Apple presenterà i suoi nuovi smartphone all’evento mediatico di settembre. Quest’anno si terrà lunedì 9 e i principali protagonisti saranno senza dubbio le quattro diverse versioni di iPhone 16. Il colosso di Cupertino potrebbe concedere però un po’ di spazio anche ad altri prodotti, come AirPods e Apple Watch, e non sarebbe di certo una grande sorpresa.

E per quanto riguarda Mac e HomePod? Ci sarà una “One more thing” che coglierà tutti o quasi di sorpresa? Come è ovvio che sia, di notizie ufficiali al momento non ce ne sono, ma in base alle informazioni fornite dai maggiori esperti del settore, i dispositivi elencati di seguito quasi sicuramente non saranno presentati all’evento “It’s Glowtime” della prossima settimana.

I dispositivi che Apple non presenterà il 9 settembre

Mac con chip M4

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple ha accelerato lo sviluppo dei primi Mac con processore M4, debuttato ad inizio anno su iPad Pro. Il chip dovrebbe alimentare nuove generazioni di MacBook Pro, Mac Mini e iMac, ma la presentazione di queste macchine non dovrebbe esserci prima di ottobre.

Tra i più chiacchierati c’è il Mac Mini, che in base alle ultime voci di corridoio avrà dimensioni ancora più contenute. Simili a quelle di una Apple TV, dicono.

AirPods Pro 3

Gli auricolari di fascia alta sono sì in sviluppo (previsti nuovi chip e design), ma la loro presentazione è quasi certo che non ci sarà prima del 2025. All’evento di settembre potrebbero però esserci gli AirPods “base” di quarta generazione.

iPhone SE 4

La terza ed ultima generazione dello smartphone Apple economico risale al 2022. I tempi sono maturi per un upgrade? Probabilmente sì, ma secondo fonti affidabili il suo lancio è previsto per il 2025. In termini di novità, si parla di un design identico o quasi a quello di iPhone 14, quindi con Face ID al posto del Touch ID e parte anteriore dominata completamente dal display OLED.

HomePod

Il gigante di Cupertino starebbe lavorando ad un dispositivo particolarmente ambizioso, una sorta di mix tra HomePod e iPad pensato principalmente per la domotica. In ogni caso, difficile pensare all’annuncio di un nuovo smart speaker già a settembre.

Un Apple Vision “economico”

Il visore di realtà mista della società guidata da Tim Cook continua a riscontrare problemi nel fare breccia nei cuori degli utenti. Nei piani ci sarebbe una versione più economica, in grado di competere con il Meta Quest 3, ma anche in questo caso gli esperti del settore ritengono che l’anno del debutto sia il 2025.