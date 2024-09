I nuovi Mac mini diranno addio alle vecchie porte USB-A?

Stando a quanto sostenuto dal giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, i nuovi Mac mini saranno i prossimi dispositivi Apple a dire addio alle porte USB-A.

Gurman, noto per essere molto vicino alle vicende del colosso di Cupertino, sostiene che il prodotto sarà pesantemente rinnovato. Mac mini non ha presentato particolari novità dal 2010 e, il modello in uscita questo autunno, promette l’introduzione del nuovo chip M4 oltre a cinque porte USB-C, più una porta Ethernet, un connettore HDMI e un jack per le cuffie. Se ciò che ha rivelato il giornalista è vero, non vi sarà però alcun tipo di traccia delle porte USB-A.

Ulteriori dettagli potrebbero essere rivelati nel corso della prossima settimana, con Apple impegnata nel suo evento Glowtime. Sebbene gli occhi di appassionati e addetti ai lavori saranno concentrati sull’annuncio di iPhone 16, è probabile che si parli anche dei nuovi Mac mini.

Cosa si conosce finora dei nuovi Mac mini?

Al di là del discorso porte, del nuovo dispositivo di Apple si è già parlato in passato. Lo stesso Gurman, qualche settimana fa, ha fatto sapere come una delle priorità della compagnia è quella di proporre un computer molto compatto, con misure ancora più contenute rispetto al passato.

Il materiale del case dovrebbe essere in alluminio, per due modelli di Mac mini dotati di diversi processori. Non chi resta che attendere il 9 novembre sperando che, proprio in occasione del già citato Glowtime, siano resi disponibili al pubblico maggiori specifiche tecniche.

Se con Mac mini M2 Apple ha già proposto un computer capace di abbinare dimensioni contenute a una potenza hardware apprezzabile, con il nuovo dispositivo la compagnia punta a dare una ulteriore svolta.