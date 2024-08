iPhone 16: un video lo mostra chiaramente a pochi giorni dal lancio

Mancano ormai pochissimi giorni al lancio della nuova serie iPhone 16. Apple ha infatti in programma di svelarla esattamente il prossimo 9 settembre all’evento battezzato “It’s Glowtime“. Sono state molte le voci in merito ai cambiamenti di design che caratterizzeranno i modelli standard di iPhone 16, e a quanto pare ora è possibile vederli in un nuovo video.

Un famoso informatore, che ha già condiviso vari dettagli sulla prossima serie iPhone 16, ha pubblicato un video su X che mostra quello che sembra essere l’iPhone 16 reale, per cui non un mockup o un prototipo. Il filmato, oltre a mostrare il dispositivo bagnato, evidenzia un cambiamento di design, il più chiacchierato di tutti: la disposizione delle fotocamere sul retro che ora saranno orientate in verticale.

iPhone 16: un esemplare reale compare in un nuovo video sul web

https://x.com/MajinBuOfficial/status/1828787243793944781

I nuovi iPhone 16 vedranno un comparto fotografico, almeno esteticamente, rivoluzionato. La nuova disposizione delle fotocamere posteriori è presumibilmente finalizzata a consentire agli utenti che non hanno un modello Pro, di catturare video e foto spaziali, da poter poi riprodurre sul visore Vision Pro.

Il modello di iPhone mostrato nel video è colorato di nero, uno dei colori anticipati che caratterizzeranno la nuova serie. Le indiscrezioni però parlano di una vasta gamma di colori: sono state anticipate le versioni in nero, verde, rosa, blu e bianco o giallo.

Per quanto riguarda il motivo per cui la persona nel video mostra il telefono sotto la pioggia, non si capisce il nesso. Gli iPhone sono certificati per la resistenza ad acqua e polvere sin dall’iPhone 7 lanciato nel 2016, quindi non ci sono dubbi sul fatto che anche quest’anno sarà così.

Oltre alle fotocamere posteriori riposizionate, si prevede che gli iPhone 16 e gli iPhone 16 Plus dispongano del pulsante Azione, introdotto su iPhone 15 Pro e Pro Max. Inoltre, si vocifera che un nuovissimo pulsante Cattura sarà incluso in tutta la gamma.