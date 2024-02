Mancano ancora diversi mesi alla presentazione dei nuovi smartphone e le idee, in base a quanto trapelato fino a questo momento, potrebbero non essere ancora chiare. Apple starebbe valutando diverse soluzioni in termini di design, anche ispirandosi a qualcosa di già proposto in passato e poi “abbandonato”. Quale sarà quindi il look di iPhone 16 e 16 Plus?

Stando agli schemi diffusi in rete dal leaker Majin Bu, l’azienda di Cupertino vorrebbe riproporre una doppia fotocamera con disposizione verticale. Non più dunque in diagonale come su iPhone 13, 14 e 15. Le due lenti (grandangolare e ultra-grandangolare), poi, troverebbero spazio in un modulo a forma di pillola, messo in risalto da una finitura di un colore leggermente più netto rispetto a quello della scocca (che sarà ancora ad infusione, immaginiamo).

Di seguito il concept realizzato da MacRumors. Dettaglio più, dettaglio meno, questo potrebbe essere il design di iPhone 16 (e 16 Plus):

iPhone 16: Apple si ispira al passato per guardare al futuro

Dovesse essere questo, il look sarebbe chiaramente ispirato a vecchi modelli, come iPhone X. Certo, la doppia fotocamera del rivoluzionario smartphone del 2017 occupava meno spazio e anche lo spessore era più contenuto. Ma erano altri tempi.

La stessa disposizione è stata ripresa anche con iPhone 11 e iPhone 12, ma con un bump più ampio e di forma quadrata, così da ospitare anche il flash e il microfono.

Il passaggio (o meglio, il ritorno) ad un layout verticale potrebbe essere dovuto a vari fattori. Ad esempio, la nuova disposizione potrebbe indicare la possibilità per i due smartphone “base” del 2024 di registrare video spaziali compatibili con Apple Vision Pro, il visore per la realtà mista ora acquistabile negli Stati Uniti. Al momento questa è una esclusiva di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max.

Inoltre, un modulo fotografico esteticamente diverso potrebbe servire anche a rinnovare il retro dello smartphone, ormai fermo al 2021. Le due lenti disposte in diagonale, come in molti ricorderanno, hanno infatti debuttato con la gamma iPhone 13.

Immagine di copertina via MacRumors